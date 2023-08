Inchiesta plusvalenze, il dado è tratto: svolta definitiva

Emergono nuovi particolari in merito all’inchiesta su uno degli affari che ha calamitato l’attenzione mediatica nel corso delle ultime settimane. Il tutto è destinato all’archiviazione.

L’inizio della nuova stagione è ormai alle porte, con le varie squadre impegnate nelle amichevoli pre-campionato per mettere a punto gli schemi provati in allenamento e collaudare una condizione fisica chiaramente non ancora al top. Parallelamente procedere anche il lavoro delle Procure, per dipanare definitivamente quelle matasse non ancora sbrogliate.

Protagonista di molte voci di mercato, Victor Osimhen si sta prendendo letteralmente le luci della ribalta. Le voci riguardanti una possibile offerta faraonica dell’Al-Ahli non spaventano affatto il Napoli, che per il nigeriano ha già pronto un ricco rinnovo di contratto. L’acquisto dal Lille da parte del club azzurro però, continua a far parlare di sé. Sotto questo punto di vista, emergono dettagli da non trascurare.

Come evidenziato da ‘Il Fatto Quotidiano’, infatti, l’indagine della Procura di Napoli in merito alla formalizzazione del club azzurro dell’acquisto di Osimhen sarebbe arrivato ad un punto di vista. Nei mesi scorsi, infatti, con un decreto di perquisizione erano stati acquisiti documenti e materiale informatico per far luce sulla trattativa tra Napoli e Lille.

Le indagini sarebbero in procinto di concludersi con un sostanziale nulla di fatto. L’ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta, infatti, sarebbe inconsistente e destinato all’archiviazione. Stando così le cose, i PM di Napoli nei prossimi giorni potrebbero inviare il fascicolo a Roma per capire se e come procedere in merito all’accusa di false comunicazioni sociali. La prima svolta, però, sarebbe ormai dietro l’angolo: l’archiviazione del reato di dichiarazione fraudolenta contribuirà a scrivere la parola fine su una vicenda che si sta trascinando da diversi mesi.