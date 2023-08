Stavolta Mourinho non fa breccia nel cuore dei Friedkin: il no secco arriva dai Friedkin, non convinti per niente dalla possibile operazione

Un Mourinho incontentabile. Non che sia una novità, lo Special One è sempre stato così, voglioso di prendersi i migliori in circolazione per portare a casa i risultati. Una coppa l’ha vinta il primo anno, nel suo secondo in giallorosso ci è andato vicinissimo e tutti ricordiamo purtroppo com’è andata a finire. Insomma, lui in qualche modo riesce ad arrivar in fondo. E dopo l’arrivo di Lukaku vorrebbe un altro sforzo della società.