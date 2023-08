Se ne va dalla Juventus: Lukaku non è l’ultimo colpo

Pinto scatenato, il gm non si ferma a Lukaku e pensa al difensore centrale da regalare a Mourinho: dopo un primo rifiuto i contatti sono stati riavviati

Lukaku è la ciliegina sulla torta di un mercato che la Roma, a quanto pare, non ha ancora chiuso. Perché Pinto sembra essere proprio scatenato e in questi giorni che porteranno alla chiusura delle operazioni avrebbe in mente di piazzare un altro colpo. Non in attacco, ovviamente, dove è arrivato anche Azmoun, ma dietro, in difesa, per coprire il buco lasciato da Ibanez.

Ieri si è parlato di un possibile interesse per Sarr, ma il difensore del Chelsea sembra essere destinato alla Turchia. Calciomercato.com invece spiega che, dopo un iniziale rifiuto, susseguente ad una proposta, sarebbero stato riallacciati i contatti per Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, fuori dal progetto tecnico di Allegri, che sta cercando una sistemazione. Si è parlato della Lazio ma soprattutto dell’Union Berlino. Adesso è tornata in corsa anche la Roma.

Calciomercato Roma, idea Bonucci

Bonucci si accontenterebbe di prendere 2,5milioni di euro all’anno – rispetto agli oltre 6 che gli garantiscono i bianconeri – pur di giocare, di sentirsi ancora parte di un progetto in quello che, come lui stesso ha annunciato qualche mese fa, sarà l’ultimo anno della sua carriera. Il difensore ha detto ai tedeschi che stanno decisamente pressando di aspettare, perché punterebbe a rimanere in Italia.

Nelle prossime ore Mourinho e Pinto prenderanno una decisione sapendo, inoltre, dell’astio storico che ha la piazza giallorossa nei confronti del giocatore, si legge. Però Bonucci si libera gratuitamente visto che è fuori rosa. Insomma, un’occasione. Gli altri nomi sul taccuino sono quelli di Solet del Salisburgo e Branthwaite dell’Everton.