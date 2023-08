La cessione sblocca il max intreccio: addio Roma, la chiudono così

Calciomercato Roma, dalla Turchia rimbalzano nuove importanti indiscrezioni sul suo futuro: il Fenerbahçe vuole fare la voce grossa.

Oltre all’attacco, ringalluzzito dall’innesto di Romelu Lukaku (il belga è atteso a Roma nelle prossime ore dove si sottoporrà alle visite mediche di rito) i giallorossi potrebbero puntellare l’organico anche con un innesto in difesa.

Nelle prime due uscite ufficiali, infatti, la compagine di José Mourinho ha prestato troppo il fianco alle ripartenze avversarie, abili a capitalizzare quelle occasioni in contropiede a cui la retroguardia della Roma non è stata in grado di porre rimedio. Oltre a movimenti di reparto ancora da oliare, la sensazione è che, al netto della cessione di Ibanez, manchi un calciatore dalle caratteristiche del brasiliano, non a caso elogiato a più riprese da Mou.

Calciomercato Roma, interessamento del Fenerbahçe per Sarr: lo scenario

Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che nel ventaglio di nomi accostato alla Roma sia finito anche il profilo di Malanga Sarr. Alla luce dei rapporti consolidati con il Chelsea, infatti, si è vociferato di un possibile interessamento dei giallorossi anche per il difensore transalpino, ritornato ai Blues dopo l’esperienza in prestito al Monaco.

Salvo dietrofront improvvisi, però, il Chelsea non sembra essere intenzionato a valutare l’opzione prestito, formula con la quale la Roma potrebbe avanzare una proposta concreta. Dalla Turchia, inoltre, è rimbalzata una nuova indiscrezione. Come evidenziato da star.com.tr, infatti, anche il Fenerbahçe avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Il club turco, infatti, vorrebbe rinforzare l’organico con un innesto importante per completare una sessione estiva di calciomercato che l’ha visto interpretare un ruolo da assoluto protagonista. Ma c’è di più.

Nel caso in cui si materializzasse la cessione di Luan Peres, infatti, l’area mercato del Fenerbahçe avrebbe tutte le carte in regola per soddisfare le richieste del Chelsea per Sarr: è lui il primo nome fatto dal tecnico Kartal per rinforzare il pacchetto arretrato. Scenario in evoluzione.