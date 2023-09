Pericolo scampato, il Milan lo perde dopo le visite

Calciomercato Roma, pericolo scampato prima della sfida al Milan di Stefano Pioli. I rossoneri perdono il calciatore sul fil di lana, visite mediche già fissate.

Questa sera allo stadio Olimpico andrà in scena la sfida tra Roma e Milan. Le due squadre arrivano al big match di stasera in modo decisamente diverso, i rossoneri sono a punteggio pieno mentre i giallorossi hanno un solo punto dopo due gare. Ben diversa è stata anche la sessione di calciomercato estivo per i due club, caratterizzata dalla cessione da record di Sandro Tonali per la squadra allenata da Stefano Pioli.

La cessione del centrocampista milanista ha fruttato nelle casse del club un tesoretto reinvestito in vari innesti. Il Milan si presenterà allo stadio Olimpico dopo due vittorie consecutive, sugli scudi il nuovo arrivato Christian Pulisic, capace di segnare già due reti per la squadra di Stefano Pioli. I rossoneri troveranno una Roma delusa dagli ultimi risultati, ma rinvigorita nello spirito dall’innesto Romelu Lukaku, pronto a sedersi in panchina questa sera con José Mourinho di rientro dalla squalifica. Tra i tanti intrecci di mercato tra Roma e Milan nei giorni scorsi se ne era acceso uno sulla corsia di sinistra, con un calciatore che sarebbe potuto finire al Milan entro la sfida di questa sera.

Calciomercato, Roma e Milan sono solo un ricordo: Borna Sosa firma con l’Ajax

I rossoneri avevano fatto un tentativo con lo Stoccarda per Borna Sosa. Il laterale croato era stato accostato di recente anche alla Roma, in caso di addio a Leonardo Spinazzola. Ora il terzino sinistro croato ha trovato il suo nuovo club, col quale sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto.

Il croato classe ’98 lascia lo Stoccarda per accasarsi all’Ajax, come evidenzia su Twitter la giornalista Eleonora Trotta. Il Milan aveva fatto un tentativo concreto per il laterale, ma l’offerta rossonera non è stata ritenuta consona dal club tedesco. Gli olandesi invece chiuderanno sulla base di 10 milioni di euro, come sottolinea Sky Sport. I lancieri hanno già fissato le visite mediche per il terzino sinistro. La Roma dunque non lo troverà di fronte come avversario in campionato la prossima stagione.