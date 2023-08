Roma, Lukaku e il messaggio a Mourinho

Il calciatore è finalmente approdato alla Roma e stanno continuando tutte le iniziative per presentare il giocatore ai tifosi

L’arrivo di Romelu Lukaku è stato seguito da migliaia di tifosi della Roma collegati sui vari siti di tracciamento dei voli per seguire la rotta del belga. Con l’aereo dei Friedkin, l’ex Chelsea è approdato nella Capitale dopo due settimane di trattative. L’affare si è sbloccato negli ultimi giorni, con il belga che ha lasciato sul piatto ben 4 milioni di stipendio per approdare in giallorosso alla corte di José Mourinho.

Proprio il tecnico lo ha già allenato in altre avventure. Come con Matic, i due si sono incontrati al Chelsea e al Manchester United e ora per la terza volta lo Special One e Big Rom lavoreranno di nuovo insieme. Per il prestito oneroso, ai Blues andranno 5 milioni rispetto ai 10 chiesti in anticipo. Uno sconto molto importante che è stato possibile grazie anche alla mediazione di Dan Friedkin, che vanta ottimi rapporti con Tedd Boehly, presidente del club.

La società giallorossa sta preparando tutto per presentare il calciatore ufficialmente ai suoi tifosi. Nella giornata i ieri il trentenne si è presentato al popolo romanista a Ciampino, dove una marea di gente lo ha accolto come una vera star. Oggi, invece, sono stati pubblicati i video del calciatore davanti al Colosseo e in giro per Roma, la sua nuova casa.

Lukaku: “Mi sono emozionato all’aeroporto”

Proprio in tutte queste iniziative per presentare il calciatore, questo è stato intervistato dai canali ufficiali della società, a cui ha raccontato impressioni e pensieri. “Il mister mi aveva scritto prima dell’arrivo e mi aveva detto di aspettarmi qualcosa di speciale“. Così esordisce Lukaku che poi continua: “Mi sono emozionato perché è bello vedere tutto questo. È anche uno stimolo per dare tutto“.

Romelu ha poi continuato parlando dell’aria che già si respirava a distanza, affermando come molte persone intorno a lui gli parlassero dell’atteggiamento dei tifosi giallorossi che lo aspettavano. “Bastava una chiamata, il proprietario mi ha telefonato qualche giorno prima dell’accordo“. Così ha continuato l’ex Inter parlando della volontà della proprietà di prenderlo: “Abbiamo parlato per mezz’ora delle ambizioni che hanno per questa società e per i tifosi. Poi da lì tutto è andato velocemente“.

Infine, il belga ha parlato anche del rapporto con Mourinho: “Da quando avevo undici anni volevo lavorare con lui, adesso per la terza volta lo posso fare. Lui conosce bene la mia famiglia e me, mi conosce come uomo e anche io lo conosco bene. Sappiamo che insieme possiamo fare delle belle cose, abbiamo una bella squadra qui e dobbiamo lavorare e migliorare partita dopo partita“.

Ritrovi come compagni tanti giocatori di valore che hai affrontato come avversari. Che effetto ti fa?

“Li conosco molto bene, ho anche visto tante partite che hanno giocato. Questi giorni cercherò di analizzare come i compagni giocano e cosa gli piace in campo così da adattarmi“.

Da avversario conosci anche lo Stadio Olimpico, ma adesso come giocatore della Roma sarà ancora più bello, preparati.

“Mi ricordo qualche mese fa ho giocato qui, quando era veramente bello entrare in campo e vedere i tifosi cantare e dare tutto per la squadra. È bello farne parte, sono contento“.

Hai un messaggio per i tifosi?

“Grazie per il benvenuto, non vedo l’ora di trovarvi allo stadio e fare bene con questa squadra. Daje Roma“.