Roma penalizzata e furiosa: le carte sono già pronte

Roma penalizzata e furiosa: il club giallorosso non ci sta e ha deciso di presentare il ricorso. Le carte sono già pronte.

La Roma è “arrabbiata” e non ci sta. E presenterà ricorso dopo la sconfitta a tavolino della formazione primavera di Guidi contro l’Empoli. I toscani avevano presentato ricorso, cercando di ribaltare il 5-3 subito in campo e il giudice sportivo ieri ha dato ragione alla società che domenica sera all’Olimpico si presenterà con la Prima Squadra.

La Roma, si legge sul Romanista, crede di essere stata penalizzata ingiustamente. Anche perché la regola lascia dello spazio a l’interpretazione. E allora pure per questo motivo il club ha deciso di presentare ricorso e aspetta il giudizio di nuovo della giustizia sportiva nello spazio di 15 giorni. Entro 5 il club capitolino dovrà presentare l’appello.

Roma penalizzata e furiosa, c’è il ricorso

Insomma, una situazione che dentro Trigoria non è stata accettata in nessun modo e con il club pronto a farsi valere. Anche perché in quel match, i giovani giallorossi, dopo un avvio choc, avevano piazzato pure una rimonta importante trascinati da un Pagano in versione superstar che si era messo sulle spalle i propri compagni portandoli alla vittoria. Una vittoria cancellata dalla decisione del giudice sportivo.

Tre punti che rimangono quindi in ballo, fin quando non ci sarà una decisione finale che, arrivati a questo punto, dovrebbe esserci entro la fine del mese di settembre. Una Roma combattiva che vuole mettere in evidenza, soprattutto, il fatto di non aver commesso nessun errore. Come successo anche un poco di tempo fa, purtroppo, in Prima Squadra.