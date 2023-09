Roma beffata: UFFICIALE la sconfitta a tavolino

Beffa ufficiale per la Roma Primavera di Federico Guidi. Il Giudice sportivo ha deciso di concedere la vittoria a tavolino all’Empoli dopo il ricorso presentato dalla squadra toscana.

Una pessima notizia colpisce la squadra Primavera della Roma. I giallorossi pagano un errore tecnico con la sconfitta a tavolino per 3-0, ora la decisione del Giudice sportivo è ufficiale. I fatti risalgono alla sfida giocata dai giallorossi in casa dell’Empoli. La gara in campo è stata avvincente, ed ha visto i giovani giallorossi vincere per 3-5 in rimonta. A guastare tutto è stato la mancata osservazione delle regole sulle sostituzioni in casa Roma.

Il risultato non era stato omologato dopo la gara, in seguito al ricorso presentato dalla squadra toscana. Il risultato era stato posto ‘sub iudice’ da parte degli organismi giudiziari della Lega calcio. La Roma Primavera, che aveva vinto la Supercoppa Italiana in casa del Lecce ad inizio stagione, deve fare i conti con la decisione ufficiale del Giudice sportivo. Il ricorso presentato dalla squadra toscana, sulle sostituzioni operate dai giallorossi, ha decretato la sconfitta a tavolino per 3-o della Roma di Guidi. Un errore nell’inserimento dei fuori quota costa i tre punti alla squadra giovanile giallorossa.

Roma Primavera, beffa ufficiale: sconfitta a tavolino per 3-0 con l’Empoli

Il nodo della questione è il cambio effettuato dai giallorossi al primo tempo. Prima della mezz’ora di gara la Roma inserisce Vektal al posto di Louakima. L’ingresso del centrocampista estone ha visto la quota dei classe 2004 in campo infranta, il limite massimo è di sei giocatori.

Il classe 2004 era appunto il settimo calciatore in campo appena entrato, fatto che costa l’intera posta in palio alla squadra giallorossa. La speranza ora è che a vendicare sul campo i più giovani sia la prima squadra di Mourinho, impegnata domenica sera proprio contro l’Empoli allo stadio Olimpico. Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo: “[..]delibera di infliggere alla Soc. Roma la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, commina al dirigente accompagnatore Manuel Marzocca (Soc. Roma) l’ammonizione (prima sanzione).”