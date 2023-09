Roma, sconfitta a tavolino e comunicato UFFICIALE: ricorso immediato

Roma, risultato ‘congelato’ contro l’Empoli e comunicato UFFICIALE: ricorso immediato e attesa per la sentenza. Ecco cosa sta succedendo.

Il momento attuale dei giallorossi risulta certamente complicato e delicato, alla luce del solo punto ottenuto fino a questo momento da Pellegrini e colleghi in campionato. Tante le difficoltà e i limiti palesati dagli uomini di Mourinho, apparsi in evidente difficoltà contro il Milan e reduci da una serie importante di defezioni con Salernitana e Verona, costate ben otto punti a Pellegrini e compagni.

Il tempo a disposizione per lavorare resta ancora tanto e sentenziare in modo definitivo su un campionato appena iniziato rischierebbe solamente di aggravare ulteriormente la tensione in un ambiente che ha dimostrato, per l’ennesima volta, grande compattezza e unità intorno alla squadra. Al di là dei risultati fin qui arrivati, al rientro si prevede un Olimpico solitamente gremito per provare a partire finalmente dopo i tre passi falsi di queste settimane, affrontando un Empoli che sta rappresentando argomento di discussione anche tra le fila dei più giovani.

Roma Primavera, risulato congelato contro l’Empoli: attesa dopo il comunicato UFFICIALE

Particolare attenzione va infatti rivolta all’esito della gara tra giallorossi e toscani del campionato Primavera. Nella seconda giornata, infatti, Roma ed Empoli si sono affrontate in una gara terminata 3-5 per gli ospiti capitolini. A far discutere, però, è il comunicato ufficiale pubblicato dal Giudice Sportivo che parla di un risultato “sub iudice”.

Ciò significa che la sentenza arrivata sul campo non è stata ancora omologata e, come riferito da VoceGiallorossa.it, le cause sarebbero da ricercarsi nel presunto ricorso delle società toscana per la presenza di un fuoriquota inserito dalla Roma nella propria lista, eccedendo di un elemento il limite massimo, fissato a sei, di giocatori nati nel 2004 convocabili. Si attendono evoluzioni, destinate a dipendere, prima di tutto, dalle motivazioni ufficiali che dovranno essere presentate dall’Empoli.