Tesoretto Roma, dal sorpasso all’Inter al rilancio: doppia chance Pinto

Calciomercato Roma, doppia chance per Pinto a caccia del nuovo tesoretto in Serie A. Dal sorpasso all’Inter all’offerta al rialzo, il portoghese gongola in ottica futura.

La sessione estiva di calciomercato da poco conclusasi ha visto tra i volti protagonisti Tiago Pinto. Il dirigente della Roma è stato molto attivo, sia sul fronte delle entrate – col colpaccio Lukaku come ciliegina sulla torta – che su quello delle uscite. Per quanto riguarda il fronte delle cessioni le operazioni concluse dal manager portoghese sono state svariate, a partire dalle settimane di giugno fino ad arrivare all’ultimo giorno di mercato. Nei primi giorni di agosto c’è stato l’addio ad uno dei protagonisti con la maglia della Roma Primavera.

Tiago Pinto ha fatto cassa cedendo diversi calciatori ai margini del progetto tecnico, sia di rientro dai prestiti che giovani cresciuti nel vivaio. Solo due titolari di fatto hanno salutato Trigoria nella sessione estiva, il difensore Roger Ibanez finito in Arabia Saudita ed il centrocampista Nemanja Matic, passato a sorpresa al Rennes. Tra i tanti giovani ad inizio agosto c’è stata anche la cessione di Claudio Cassano, omonimo ma non parente del barese ex Roma. Oltre alle tante cessioni il portoghese ha trovato nuovi fondi anche da operazioni che non hanno coinvolto direttamente la Roma, come il passaggio di Frattesi dal Sassuolo all’Inter. Col passaggio dell’ex giallorosso alla corte di Simone Inzaghi, la Roma ha incassato il 30% grazie alla clausola sulla futura rivendita concordata con gli emiliani.

Dalla Roma al Cittadella, Cassano nel mirino della Serie A: Pinto incassa con la clausola

Un vero e proprio marchio di fabbrica per Pinto, il portoghese ha inserito una clausola anche nel passaggio di Claudio Cassano al Cittadella. Il trequartista, ex Roma primavera, si sta mettendo in luce con la maglia granata ed ha attirato su di sé l’interesse di diversi club in Serie A ed i giallorossi mantengono il 20% sulla futura rivendita.

Secondo quanto riporta il sito Calciomercato.com, il centrocampista offensivo, che rifiutò la corte di Inter, Tottenham e Atletico Madrid tre anni fa, è finito ora nel mirino di due club di Serie A. Atalanta e Sassuolo starebbero monitorando da vicino le prestazioni del classe 2003, con Pinto che spera in un rilancio più alto possibile.