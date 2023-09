Caso Pogba, slittano le controanalisi: ecco il motivo

Caso Pogba, ultim’ora ufficiale: slittano le controanalisi del centrocampista francese della Juventus risultato positivo al testosterone. Ecco il motivo.

Il caso Pogba scoppiato in settimana non dirà la parola fine in tempi brevi. Anzi. Le controanalisi che il centrocampista francese della Juventus ha richiesto, sono slittate di un poco di tempo così come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

opo la positività al testosterone uscita fuori nel giorno della prima giornata di campionato nei minuti successivi alla gara contro l’Udinese dove lo juventino non è sceso in campo, erano in programma il prossimo 20 settembre. Ma quella data non è più segnata in rosso sul calendario né per lui, né per la Juventus e nemmeno per i tifosi bianconeri. Se ne parlerà il prossimo 5 ottobre, al laboratorio dell’Acqua Acetosa a Roma.

Caso Pogba, slittano le controanalisi

Il motivo è assai semplice: per quella data il perito non sarebbe disponibile ad effettuare il test, quindi ancora altre settimane di attesa con il francese che ricordiamo non si può allenare con la squadra perché è stato sospeso dal tribunale antidoping.

Da quello che uscirà fuori, ovviamente, anche la Juventus prenderà le proprie misure e si parla anche di quella che potrebbe essere una rescissione del contratto se tutto venisse confermato. Intanto i tempi si allungano, ed è questa la notizia di oggi.