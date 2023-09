Totti e il ritorno alla Roma: "Valore aggiunto, però..."

Totti e il ritorno alla Roma: dopo le parole di ieri dell’ex capitano giallorosso il popolo romanista si è scatenato. E arrivano anche commenti importanti

Il ritorno di Totti alla Roma non sembra più una cosa utopica, soprattutto dopo le parole di ieri dell’ex capitano giallorosso. Quasi un annuncio, ripreso da tutti i giornali questa mattina in prima pagina, anche quelli generalisti che si occupano della formazione giallorossa.

Chissà, magari anche nei prossimi mesi e non solo alla fine della stagione si potrebbe rivedere un Totti dentro la Roma dopo quell’addio burrascoso con annessa conferenza stampa che ancora tutti ricordano. Vedremo, ovviamente, quello che succederà. Intanto, però, il popolo giallorosso freme: i tifosi hanno fatto rimbalzare subito la notizia e anche quelli famosi hanno detto la propria. In questo caso, intercettato da notizie.com, ha parlato Enzo Salvi.

Totti e il ritorno alla Roma, le parole di Enzo Salvi

“Francesco sarebbe sicuramente di grande aiuto a Mourinho, anche per spostare l’attenzione che ora come ora è tutta rivolta verso il mister. Sarebbe un buon para fulmini per tutti. La speranza però è che non venga ‘usato’ male, come è successo con la precedente gestione, e che capiscano che può essere solo un valore aggiunto: gli vogliono bene tutti e a livello tecnico nessuno meglio di lui può capire determinate questioni, anche legate allo spogliatoio. Totti è la Roma“.

Nessun dubbio, nemmeno il minimo quindi per l’attore, che vede di buon occhio un ritorno di Totti dentro il club. Lo sperano tutti e non ci sono discussioni visto quello che sui social si è scatenato nella serata di ieri dopo queste dichiarazioni. Sì, Totti è la Roma e tutti lo vorrebbero rivedere non solo all’Olimpico come ormai succede spesso ma anche dentro Trigoria, dentro le stanze dove si prendono le decisioni importanti per il presente e il futuro del club.