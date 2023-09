Nuovo portiere Roma, Mourinho si espone: appuntamento già fissato

Nuovo portiere Roma, Mourinho nella conferenza stampa di ieri ha parlato in maniera abbastanza chiara. L’appuntamento è per la prossima stagione

Stasera la Roma torna a giocare in Europa cercando di lascarsi alle spalle per quanto possibile i fantasmi di Budapest. Una finale persa e tutti noi ricordiamo perché. Mourinho ieri lo ha ribadito in conferenza stampa che, per lui, quella partita non è finita ai rigori con la vittoria del Siviglia. E ha confermato che dirà sempre la stessa cosa fino alla fine della sua carriera. Purtroppo oggi non sarà in panchina (qui tutte le info utili) perché squalificato, al suo posto Foti.

Come detto ieri lo Special One ha parlato in conferenza stampa facendo anche alcuni passaggi che di certo non possono passare inosservati. Il primo sul portiere. “Gioca Svilar perchè Rui Patricio ha giocato bene l’ultima partita contro l’Empoli e non ha preso gol. Non è una critica per Rui Patricio. Se fosse andata male con l’Empoli, domani avrebbe giocato lui”. Queste le parole sull’avvicendamento tra i pali, che svela probabilmente quella che è la strategia della Roma per il ruolo.

Nuovo portiere Roma, nessun ribaltone in programma

Se ne parlerà direttamente la prossima estate, nessun pensiero quindi di cercare un portiere a gennaio. Dopo l’avvio di certo non positivo di Rui Patricio, le cose sono andate bene contro l’Empoli anche se di impegni durante il match ne sono arrivati pochi. Fiducia al portoghese, che alla fine di questa stagione, comunque, dovrebbe lasciare. Il suo contratto è in scadenza e vista l’età le possibilità di rinnovo sono ridotte al minimo.

Insomma, la prossima estate si cambierà tra i pali, magari cercando un elemento che possa anche aiutare Svilar, che stasera debutterà ufficialmente in stagione, a crescere di più. Vedremo quelle che saranno le mosse di Pinto e di Mourinho, anche loro in scadenza, però con la sensazione di avere già lo sguardo proiettato pure verso il futuro e non solo al presente. Almeno quello del gm è così.