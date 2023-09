Addio Premier League: ha accettato la proposta di Mourinho

Addio Premier League, il classe 2000 è stato fatto fuori e avrebbe già detto di sì a Mourinho. Ecco il colpo a gennaio

Per lui il momento è davvero critico, visto che è stato messo anche fuori rosa da Ten Hag. E di possibilità al momento di ricomporre lo strappo non ce ne sono. Tant’è che l’ipotesi più probabile al momento appare quella di un possibile addio a gennaio. Anzi, questa soluzione sembra essere quella più certa. E chi lo potrebbe prendere? Dalla Spagna sono sicuri che ci possa essere la Roma sulle tracce del giocatore.

Il profilo è quello di Jadon Sancho, attaccante inglese classe 2000 che è stato bandito da tutte le strutture dello United. Non potrà nemmeno pranzare con il resto dei compagni fino a nuova decisione che probabilmente, stando al momento, non ci sarà mai. Ed ecco che potrebbe esserci la possibilità per la Roma di piazzare un colpo, magari già a gennaio. Secondo fichajes.net la situazione sarebbe già abbastanza delineata.

Addio Premier League, Mourinho vuole Sancho

Mourinho infatti scommetterebbe sulle prestazioni del giocatore, e infatti potrebbe chiedere al club di prenderlo a gennaio. Anche Sancho, si legge, sarebbe disposto a iniziare quella che sarebbe una nuova vita calcistica dentro Trigoria e agli ordini dello Special One.

Per un periodo Sancho è stato nel mirino di mezza Europa, quando al Borussia Dortmund dettava legge con le sue giocate e il suo passaggio allo United è stato anche assai costoso, visto che il club inglese versò nelle casse di quello tedesco la bellezza di 85milioni di euro. Una cifra enorme che, evidentemente, lo United sa benissimo di non poter recuperare in nessun modo. A meno che non dia la possibilità al giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2026, di andare a giocare, magari in prestito. Chissà, magari la Roma ci potrebbe realmente pensare per i sei mesi che vanno da gennaio a giugno.