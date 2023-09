Osimhen lascia subito il Napoli, annuncio sulla firma

Osimhen lascia il subito il Napoli: nella notte è esplosa la bomba e poi c’è pure stato l’annuncio sulla firma. Le novità.

“Valutiamo vie legali”. Boom. La bomba è scoppiata nella serata di ieri in casa Napoli. Come se non bastassero dopo le indagini sul presidente De Laurentiis. Un po’ di cronaca: l’agente dell’attaccante nigeriano, su X, ha piazzato poche parole che hanno fatto scatenare il finimondo. Il club azzurro su un altro profilo, quello di TikTok, aveva piazzato un video dove secondo Calenda “deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato”.

Il giocatore inoltre, nella notte, ha cancellato dal proprio profilo Instagram tutte le foto con la maglia del Napoli. Non ci sono prove di quello che è il suo presente calcistico. E ovviamente, quando esplode una bomba del genere, inizia a esplodere anche il mercato. Osimhen infatti non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Napoli. Si è parlato di un accordo quasi trovato per molto tempo ma quella firma non è mai arrivata fino ad oggi. E immaginare che adesso la cosa si possa ricomporre appare difficile, molto difficile. Il passo per un addio a quanto pare è stato fatto.

Osimhen-Napoli, è finita

Un mercato che si riaprirà a gennaio e che ovviamente apre a tutti gli scenari possibili e immaginabili. Poche discussioni. E una rivelazione arriva direttamente dal giornalista nigeriano e caro amico di Osimhen Oma Akatugba, che a specifica domanda su quello che potrebbe essere il futuro dell’attaccante nigeriano ha risposto senza girarci intorno e senza usare troppi giri di parole.

“Non ha firmato e non lo farà. Non ha mai voluto restare lì”. Insomma, una bomba clamorosa esplosa qualche giorno dopo la partita di Bologna quando il nigeriano, sostituito, ha deciso di non mandarle a dire al proprio allenatore Rudi Garcia. Si è detto anche che c’è stato un chiarimento tra i due, ma adesso la situazione è davvero pesante. E chissà se scenderà in campo nel prossimo impegno azzurro.