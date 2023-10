Esonero immediato, oggi l’incontro con Antonio Conte: potrebbe succedere tutto nello spazio di pochissimo tempo. Ecco la novità

La situazione rimane tesa, tesissima, in casa Napoli. Garcia è a rischio e le cose potrebbero essere ribaltate nelle prossime ore. Il tecnico francese – dopo le parole del presidente De Laurentiis di ieri – non gode più della fiducia del club, è evidente, e i campioni d’Italia aspettano una risposta da Antonio Conte. Se il tecnico pugliese dirà di sì, allora il cambio è prossimo. Potrebbe succedere tutto in maniera assai rapida.

Non ci sarebbero stati incontri ieri o l’altro ieri tra il club azzurro e l’ex Tottenham. Ma questa cosa, secondo le informazioni che sono state riportate da Paolo Bargiggia, dovrebbe succedere oggi. Un primo faccia a faccia tra la società campana e il tecnico pugliese che ieri sera era alla serata di festa organizzata dalla Juventus per celebrare i 100anni della proprietà Agnelli. Un incontro che potrebbe essere risolutore. E che potrebbe vedere coinvolta anche la Roma. Sì, perché Conte, secondo alcuni, sarebbe anche l’erede ideale di Mourinho qualora lo Special One non rinnovasse il proprio contratto in scadenza alla fine di questa stagione.

Esonero immediato, il Napoli incontra Conte

Ma le prestazioni non positive del Napoli hanno portato De Laurentiis a guardarsi intorno. E la sosta arriva quasi a “pennello” per il patron azzurro, visto che Conte – o chi per lui, qualora si decidesse in maniera definitiva al cambio – avrebbe la possibilità di lavorare una settimana in più per cercare, almeno in parte, di dare la propria idea alla squadra.

Insomma, qualcosa di grosso bolle in pentola e qualcosa di grosso potrebbe succedere nelle prossime ore. Tutto dipende dalla risposta di Conte. Il Napoli a quanto pare una decisione l’avrebbe già presa. Sarebbe la seconda squadra campana a cambiare in questa sosta visto che ieri la Salernitana ha esonerato Paulo Sousa e ha dato la panchina a Filippo Inzaghi. Inoltre, così come raccontato anche da Tvplay.it, a Garcia sarebbero stati offerti 3milioni di euro come buonuscita per rassegnare le dimissioni da tecnico del Napoli. Quindi la situazione ormai è abbastanza chiara. Si attende solamente il via libera per ufficializzare il tutto. La fiducia per il francese è finita.