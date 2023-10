Esonero UFFICIALE in Serie A: ecco il nuovo allenatore

Lo cacciano subito: in Serie A c’è stato il ribaltone. Il sostituto è già stato scelto. Ecco di chi parliamo. Entrambe le decisioni UFFICIALI

La Campania cambia. Se anche il Napoli starebbe pensando di dare il benservito a Rudi Garcia, la Salernitana, secondo le informazioni riportate in esclusiva da calciomercato.it, avrebbe già deciso, sfruttando anche la sosta, si cacciare Paulo Sousa. E nel momento in cui stiamo per andare online è anche arrivata l’ufficialità del cambio.

Una decisione ufficiale da qualche minuto con il direttore sportivo dei campani, Morgan De Sanctis, che ha chiuso il cast per il sostituto. La scelta è ricaduta su un ex campione del Mondo, rimasto da poco senza panchina per delle vicissitudini che hanno riguardato la società e non lo stesso protagonista di questo ribaltone in Serie A.

Lo cacciano subito, via Sousa, c’è Inzaghi

Il sostituto del portoghese è quindi Filippo Inzaghi, che lo scorso anno ha allenato la Reggina portandola fino ai playoff prima di fallire e ripartire dalla Serie D. Una decisione arrivata dopo la pesante sconfitta contro il Monza nell’ultimo turno della massima serie che ha fatto precipitare tutto. Paulo Sousa quindi sembra è arrivato al capolinea con una squadra, quella campana, che cambia guida tecnica.

Si è parlato anche di Daniele De Rossi, nei giorni scorsi, come possibile sostituto. Ma questa pista a quanto pare non è stata mai così calda. La Salernitana ha comunicato sul proprio sito la doppia decisione.