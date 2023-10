Zero spazio e addio a gennaio, ribaltone Roma. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. Alla ricerca del talento smarrito

Ventisei minuti nelle ultime quattro partite. Un bottino misero e la sensazione che ormai difficilmente riuscirà a scalare di nuovo le gerarchie. Il momento di Zalewski è delicato, molto. E adesso lo stesso – secondo quanto riportato da Il Romanista – si potrebbe interrogare anche sul futuro.

Intanto in nazionale, con l’Under 21 polacca, Zalewski cercherà di mettere nelle gambe del minutaggio: perché meno si gioca, ovviamente, e meno c’è la possibilità di avere una forma fisica per mettere in difficoltà il proprio tecnico. Ma non c’è solamente questo tema nella testa dell’esterno mancino lanciato da Mourinho, ma anche il fatto di un rinnovo contrattuale che ancora non è arrivato.

Zero spazio per Zalewski: ipotesi prestito

Insomma, il futuro di Zalewski sembra tutto ancora da decidere. Tant’è che si parla anche della possibilità di un possibile addio in prestito nel prossimo mese di gennaio per cercare di ritrovare quel talento che sembra smarrito. Saranno fatte delle valutazioni nei prossimi mesi che quindi potrebbero pure portare a questa decisione. Vedremo.

Tornando, infine, al rinnovo contrattuale, si legge sul Romanista che l’entourage del giocatore è in attesa di una chiamata per ridiscutere il tutto. Prolungamento in primis, ma anche un adeguamento economico visto che Zalewski al momento non guadagna nemmeno un milione di euro. Mesi importanti, forse decisivi, che potrebbero anche cambiare quindi la storia il giocatore e la Roma.