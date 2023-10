Lukaku e Mourinho, futuro già scritto: “Resta anche senza”

Calciomercato Roma, ecco lo scenario che si potrebbe avere alla fine della stagione. Il futuro di Lukaku è ancora tutto da scrivere

Lukaku è quell’elemento che ha sicuramente dato una visione diversa della Roma. Un attaccante del genere, forte fisicamente e che segna con una regolarità pazzesca, nessuno ce lo ha in Serie A. Ed oggettivamente è un uomo che nessuno si aspettava di vedere in giallorosso fino a pochi giorni dalla chiusura del mercato.

Uno sforzo economico importante quello fatti dai Friedkin che lo hanno preso in prestito per un anno e che sanno, alla fine della stagione, che servono 43milioni di euro per strapparlo in maniera definitiva al Chelsea. Prendere Lukaku significherebbe dare continuità al progetto, ma si sa anche che molto, se non tutto, passa da una sola cosa. La qualificazione alla prossima Champions League che porterebbe nelle casse giallorosse quelle risorse utili per rinforzare la squadra.

Ecco quale potrebbe essere il futuro di Lukaku

C’è qualcuno che dice anche che il futuro dell’attaccante belga dipenda molto anche dalla scelta di José Mourinho che, come sappiamo, ha un contratto in scadenza alla fine di questa annata e di certo sul futuro non c’è nulla. Anzi, una sola cosa sembra essere certa in questo momento, il fatto che non ci siano stati incontri né prima e che non ce ne sono in programma nelle prossime settimane. Almeno sono queste le notizie che circolano.

In ogni caso, sulla questione, ha parlato questa mattina a Radio Radio il giornalista di Mediaset Sabatini, che ha un suo punto di vista anche abbastanza netto su questa cosa: “Lukaku può rimanere alla Roma anche senza Mourinho. Non esista una sola Roma di Mourinho in questa stagione. Prima di Lukaku aveva alzato bandiera bianca, dopo l’arrivo del belga è un’altra squadra che ha perso solo a Genova”. Insomma, c’è anch fiducia per rivederlo l’anno prossimo con questi colori addosso. Ma il punto principale lo abbiamo spiegato prima quale potrebbe essere.