Ndicka contro Osimhen e non solo: gironi Coppa d’Africa, sorteggi UFFICIALI

Diramato il tabellone della fase finale della Coppa d’Africa. Ecco tutti gli incroci che vedranno protagonisti i calciatori di Serie A.

Dopo il primo vero tour de force della stagionale, con impegni in rapida successione, i vari campionati sono attualmente fermi per dare spazio agli impegni delle varie Nazionali.

Ne sa qualcosa anche la Roma, visto che molti giallorossi sono volati in giro per il mondo per attendere alle convocazioni dei rispettivi CT. L’auspicio in casa giallorossa, una volta ricompattai i ranghi, è quello di poter tornare a spingere immediatamente sul pedale dell’acceleratore per trovare quella continuità di rendimento che nella prima parte di stagione è mancata. E chissà che a gennaio non arrivino nuovi rinforzi per rimpolpare l’organico. Tuttavia, un’altra variabile da tenere sicuramente in considerazione è quella relativa alla Coppa d’Africa, in programma in Costa d’Avorio dal 13 gennaio all’11 febbraio.

Sorteggi fase finale Coppa d’Africa: Egitto contro Ghana. Ecco tutti gli accoppiamenti

Si tratta di un appuntamento al quale vari club di Serie A guarderanno con molta attenzione. Non sono pochi, infatti, i calciatori del continente africano che militano nel nostro campionato. Da pochi istanti sono stati diramati i gironi della competizione.

Sotto questo punto di vista, attenzione particolare al Gruppo A nel quale la Nigeria di Osimhen se la vedrà con la Costa d’Avorio di Evan Ndicka, che dopo un inizio difficile si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista nello scacchiere di Mou. Attenzione anche al Gruppo D, con l’Algeria di Aouar che se la vedrà con l’Angola di Luvumbo. Urna benevola per il Marocco, che nel Gruppo F sfiderà la Repubblica Democratica del Congo, Zambia e la Tanzania. Ecco tutti i raggruppamenti:

GRUPPO A: Costa d’Avorio, Nigeria, Guinea Equatoriale, Guinea-Bissau

GRUPPO B: Egitto, Ghana, Capo Verde, Mozambico

GRUPPO C: Senegal, Cameron, Guinea, Gambia

GRUPPO D: Algeria, Burkina Faso, Mauritania, Angola

GRUPPO E: Tunisia, Mali, Sudafrica, Namibia

GRUPPO F: Marocco, Repubblica Democratica del Congo, Zambia, Tanzania