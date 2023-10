Scandalo scommesse, non solo Fagioli: bomba Corona, escono altri nomi

Nella giornata di ieri è esploso il caso Fagioli, il centrocampista della Juventus è coinvolto in un’inchiesta su scommesse illegali. Fabrizio Corona lancia una bomba: ci sono altri nomi.

La Procura di Torino ha aperto un’indagine nei confronti di Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001, in forza alla Juventus, è indagato nell’ambito di un giro di scommesse su piattaforme illecite. Un nuovo caso extra campo sconvolge il mondo bianconero, già provato dalla vicenda doping che ha coinvolto Paul Pogba. Ma l’inchiesta rischia di espandersi, come annunciato da Fabrizio Corona in diretta, ci sarebbero altri nomi importanti coinvolto in Serie A.

L’ex re dei paparazzi è intervenuto sulla vicenda dello scandalo scommesse. Fabrizio Corona aveva anticipato il coinvolgimento del centrocampista della Juventus in tempi non sospetti. Mesi fa Corona aveva annunciato sul proprio canale Telegram che il giovane centrocampista avesse gravi problemi di ludopatia. Ora però, secondo quanto annunciato in diretta dal personaggio televisivo, l’inchiesta potrebbe allargarsi a macchia d’olio, coinvolgendo altri nomi protagonisti del calcio italiano. Fagioli rischia una lunga squalifica, qualora gli illeciti fossero accertati dagli organi giudiziari, ma potrebbe essere solo la cima dell’iceberg in vista di un nuovo scandalo scommesse nella Serie A.

Scandalo scommesse, non c’è solo Fagioli: Corona allo scoperto sull’inchiesta

Fabrizio Corona è intervenuto in diretta sul canale Twich di Tv Play. Sul tema ha annunciato il possibile coinvolgimento giudiziario della Juventus: “Quello che l’avvocato ha detto è che la società non ha denunciato sapendo che il giocatore era ludopatico e scommetteva da un anno intero, oltre la responsabilità delle scommesse vi è anche quella della Juventus dal punto di vista giuridico.”

In seguito Corona ha sganciato una vera e propria bomba sul caso scommesse: “Fagioli non è l’unico che fa questo in Serie A, soprattutto nei giocatori in attività. Nelle prossime settimane attraverso il mio sito d’informazione giornalistica comunicherò il secondo calciatore coinvolto che è molto più famoso di Fagioli che ora gioca all’estero che scommetteva sulla propria squadra mentre era in panchina e mentre giocava e ha una rilevanza penale e civile differente dal caso Fagioli.” Tramite il proprio profilo Instagram lo stesso Corona ha annunciato che oggi pomeriggio svelerà altri due nomi coinvolti nello scandalo.