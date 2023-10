Ginocchio ko e rescissione col club: niente Roma

Il campionato italiano è fermo per la seconda sosta nazionali della stagione. Il ginocchio di uno dei prossimi avversari giallorossi tiene in ansia il club: c’è l’ipotesi rescissione

La Serie A si è fermata dopo le prime otto giornate di campionato. La Roma di Mourinho è riuscita a rialzare la testa dopo la disfatta in casa del Genoa, trovando due vittorie consecutive contro Frosinone e Cagliari. Alla ripresa del campionato ,fissata il prossimo weekend, i giallorossi ospiteranno allo stadio Olimpico il Monza, prima gara di un mini ciclo intenso per i giallorossi, tra Serie A ed Europa League. Intanto le condizioni del ginocchio di uno dei prossimi avversari della Roma tengono il club bianconero con il fiato sospeso, e spunta l’ipotesi di risoluzione del contratto.

La sosta delle nazionali ha visto il calcio italiano investito dal caso scommesse, esploso con le rivelazioni di Fabrizio Corona prima e con le manovre della Procura di Torino in seconda istanza. Dopo i nomi di Fagioli, Zaniolo e Tonali, l’ex re dei paparazzi ha fatto anche il nome di Nicola Zalewski, ma il calciatore non ha ricevuto alcun segnale di indagine da parte delle autorità. Oltre al caos generato dall’inchiesta i club di Serie A continuano a fare i conti con la grana infortuni nel campionato attuale. Lo sa bene José Mourinho che ha perso recentemente per guai fisici sia Paulo Dybala che Lorenzo Pellegrini. Il portoghese conta di tornare ad avere a disposizione i vari Renato Sanches, Smalling e Llorente per la ripartenza del campionato. Mentre una delle prossime avversarie della Roma deve fare i conti con ua nuova tegola: il recupero dal problema al ginocchio non procede come previsto, ed il club starebbe pensando a una decisione drastica.

Il ginocchio di Deulofeu tiene in ansia l’Udinese: ipotesi rescissione e niente Roma per lo spagnolo

Parliamo dell’Udinese di Andrea Sottil, la squadra friulana è stata fin qui una delle delusioni in Serie A. Appena 5 punti nelle prime otto giornate per i bianconeri, che devono fare i conti con la grana Gerard Deulofeu, che rischia di non vedere il campo almeno fino al prossimo anno.

Come evidenzia il ‘Messagero Veneto’, il club guidato da Pozzo starebbe valutando l’ipotesi di rescissione contrattuale per lo spagnolo ex Milan. Il ginocchio dell’attaccante è ancora ko e di sicuro salterà la gara contro la Roma, in programma allo stadio Olimpico il 26 novembre.