Scandalo Scommesse, Corona allo scoperto: svelato il romanista

Fabrizio Corona esce nuovamente allo scoperto sullo scandalo scommesse. Dopo i nomi di Fagioli, Tonali e Zaniolo spunta un quarto possibile calciatore coinvolto.

Il caso scommesse sta sconvolgendo il calcio italiano, in piena pausa per la sosta nazionali. Proprio dal ritiro azzurro di Coverciano nella giornata di ieri è esploso il caso che ha coinvolto Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. I due calciatori seguono il nome di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ma l’inchiesta rischia di allargarsi a macchia d’olio, e la regia è dell’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona sta rubando la scena sul caso delle scommesse nel calcio italiano. L’ex fotografo dei vip è tornato alla ribalta dopo aver svelato in anteprima il coinvolgimento di Fagioli in prima battuta, poi quello di Tonali e Zaniolo. Nomi altisonanti che hanno sconvolto anche il ritiro dell’Italia a Coverciano. Ritiro abbandonato proprio dai due calciatori in seguito al blitz effettuato dalle forze dell’ordine. Questa mattina poi lo stesso Corona ha rincarato la dose, annunciando un quarto nome coinvolto, un calciatore che milita nella Roma di José Mourinho.

Scandalo scommesse, Corona fa il quarto nome: è Nicola Zalewski

Già nelle scorse ore il tam tam social puntava a Nicola Zalewski, l’ex primavera che quest’anno sta faticando per trovare spazio nella squadra di José Mourinho. Il sito che fa riferimento a Corona, dillingernews.it, ha da poco confermato l’ipotesi. L’italo polacco sarebbe il quarto nome nel caso scommesse.

In questi minuti il portale di informazione ha sganciato la bomba che coinvolgerebbe il classe 2002, nato a Tivoli. Secondo il sito anche Zalewski è implicato nello scandalo scommesse, ma non è finita qui. Lo stesso Corona sul proprio prodilo Instagram ha svelato di avere in mano circa 50 nomi di calciatori della Serie A. Intanto i legali di Zalewski hanno annunciato delle querele.