Via libera Roma, lo mollano a gennaio

Via libera Roma, hanno deciso di non fare nessuna offerta nel prossimo mese di gennaio. Il rinforzo per Mourinho potrebbe arrivare presto

Se il tassello da inserire nella prossima finestra di calciomercato, quella invernale, è sicuramente il difensore anche perché Ndicka andrà a giocare la Coppa d’Africa, la Roma potrebbe essere molto attenta a quelle occasioni che in inverno si potrebbero presentare. E siccome in questo caso parliamo di un giocatore che potrebbe fare la differenza, allora è bene rimanere con le antenne ben dritte.

Nelle scorse settimane il profilo di Jadon Sancho è stato accostato ai giallorossi. Anche con una certa insistenza c’è da dire. Lui allo United ha un conto aperto con il tecnico Ten Hag che non sembra volere chiudere e allora un addio a gennaio sembra quasi una cosa naturale. Su Sancho, però, non ci sarebbe solamente il presunto interesse dei giallorossi, ma si è parlato pure del Barcellona. Che però secondo Sport.es non ha intenzione di fare un’offerta nel prossimo mese di gennaio.

Via libera Roma, il Barcellona molla Sancho

Sì, i catalani nella prossima finestra di mercato non avrebbero nessuna intenzione di fare un’offerta per il giocatore del Manchester United. E in questo caso la Roma potrebbe avere davvero il via libera per questa possibile operazione che alzerebbe, e anche di molto, il tasso tecnico della rosa a disposizione di José Mourinho.

Ovviamente in ogni caso di parlerebbe di un’operazione in prestito per sei mesi e poi si vedrebbe il da farsi, soprattutto perché i Red Devils hanno investito molti soldi per Sancho e in qualche modo non ci vogliono perdere. Situazione da tenere sotto osservazione quindi quella che riguarda Sancho. Con un colpo che potrebbe essere davvero in canna.