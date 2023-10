Offerta choc in Arabia: addio Mourinho già scritto

Offerta indicente in Arabia Saudita e futuro già scritto per Mourinho. Il tecnico portoghese è al suo ultimo anno di contratto con la Roma, le sirene dei petroldollari tornano a squillare

Mai come la scorsa estate il calciomercato europeo è stato deciso dalle manovre dei club dell’Arabia Saudita. Dopo i colpi Cristiano Ronaldo e Benzema gli sceicchi hanno saccheggiato tanti campionati del vecchi continente, compresa la Serie A. Tra i tanti assalti tentati dal calcio saudita c’è stato anche quello, fallito, a José Mourinho. Il tecnico della Roma, entrato nel suo ultimo anno di contratto con i giallorossi, sembra destinato a sbarcare nella Lega Saudita a fine anno.

I petroldollari sono pronti a tornare a scuotere il calcio in Europa, tornando a mirare anche a José Mourinho, in scadenza di contratto con la Roma. Il futuro dello Special One, in assenza di segnali sul rinnovo sembra già scritto per gli addetti ai lavori. Il tecnico portoghese è finito nel mirino del calcio arabo, che già la scorsa estate ha presentato un’offerta indecente all’allenatore della Roma. Si parla di un biennale da 120 milioni di euro, rifiutato nei mesi scorsi dal lusitano che ha scelto di onorare il suo contratto con la squadra giallorossa. Ora, secondo quanto evidenzia l’edizione odierna de ‘Il Messagero’, il campionato arabo torna prepotentemente d’attualità per il futuro del tecnico romanista.

‘Il Messagero’: Futuro in Arabia per Mourinho, nuovo assalto dopo l’offerta da 120 milioni

Il quotidiano evidenzia sottolinea ancora una volta come José Mourinho abbia rifiutato la bellezza di 120 milioni di euro per un contratto biennale in Arabia Saudita. I trofei vinti dal portoghese in carriera e la potenza mediatica che lo accompagna sembrano essere gli elementi decisivi per un nuovo assalto previsto a fine stagione.

Secondo ‘Il Messagero’ le strade tra Mourinho e l’Arabia Saudita sono dunque destinate ad incrociarsi nuovamente in vista della prossima estate. Il campionato degli sceicchi vuole assicurarsi, molto probabilmente con una nuova offerta indecente, la figura dello Special One nella Saudi Pro League. Il vento d’Arabia sembra pronto a tornare a soffiare forte per il tecnico della Roma.