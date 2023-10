Triplo provino decisivo: Mourinho scopre la Roma

Triplo provino decisivo oggi pomeriggio a Trigoria: Mourinho scopre la Roma che potrà scendere in campo domenica contro il Monza

Su tre uomini uno solo dovrebbe recuperare. Anche se la speranza è l’ultima a morire e oggi gli altri due, quelli che sono ancora a rischio dovrebbero cercare di allenarsi con i compagni, finalmente al completo dopo il rientro dalle varie nazionali, in vista del Monza.

Andiamo con ordine, quindi: Smalling, Renato Sanches e Llorente sono e rimangono in dubbio e tra i tre lo spagnolo potrebbe essere l’unico a disposizione di Mourinho in vista della sfida contro la squadra di Raffaele Palladino in programma domenica a pranzo. Oggi per tutti ci saranno dei test e le speranze maggiori arrivano dall’ex Leeds che dovrebbe essere convocato.

Triplo provino decisivo, solo Llorente potrebbe rientrare

Per quanto riguarda l’inglese invece gli esami hanno confermato che l’infiammazione non c’è – spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – ma Chris sente dolore alcune volte e quindi si giocherà appunto su quello. La Roma gli chiede un sacrificio, perché c’è una squadra con lui – che difende in un modo – e ce n’è un’altra che invece fa una fase difensiva diversa quando è assente. Difficile possa essere convocato, ma non impossibile.

E Renato? Il centrocampista portoghese pupillo di Pinto si trova nella stessa situazione del difensore inglese. Salvo colpi di scena entrambi aspetteranno, con il reale obiettivo che diventa la sfida contro l’Inter in programma alla fine del mese di ottobre. Oggi il provino sarà decisivo per tutti, e Mourinho spera di avere delle buone notizie. Anche se le speranze sono poche e anche il trend, vista la poca fortuna, non lascia ben sperare.