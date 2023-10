Inter-Roma, arbitro e VAR UFFICIALI: fortuna che Mou è già squalificato...

Inter-Roma, sono state comunicate le designazioni arbitrali ufficiali per il big match di San Siro. Arbitro e Var evocano pessimi ricordi per lo squalificato Mourinho.

José Mourinho non siederà in panchina a San Siro per il big match tra Inter e Roma. Il tecnico portoghese è stato squalificato per un turno di campionato, al pari del connazionale Nuno Santos, dopo la sfida interna al Monza. L’allenatore della squadra giallorossa è stato allontanato dalla panchina in pieno recupero, dopo aver gesticolato contro la panchina dei brianzoli. Special One squalificato per la sfida in casa dell’Inter, mentre sono da poco state ufficializzate le designazioni arbitrali per il decimo turno della Serie A.

Le designazioni arbitri per Inter-Roma evocano pessimi ricordi in casa giallorossa. l’Aia ha da poco diramato l’elenco dgli ufficiali di gara per la decima giornata di Serie A. La squadra giallorossa, che tornerà in campo domani sera allo stadio Olimpico, domenica pomeriggio giocherà in trasferta a Milano. Non sarà presente José Mourinho, squalificato dopo Roma-Monza, dopo aver gesticolato nei confronti della panchina brianzola. Il tecnico portoghese, che tra poco parlerà in conferenza stampa a Trigoria, salterà la sfida del Meazza contro la sua ex squadra, mentre i nomi scelti dall’Aia non evocano buoni ricordi per la squadra giallorossa.

Inter-Roma, ufficiali arbitro e VAR: Maresca e Di Paolo evocano brutti ricordi

Il direttore di gara di Inter-Roma sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli. La scorsa stagione con la squadra giallorossa ci furono diverse polemiche, le più recenti in occasione dell’ultima sfida di campionato contro lo Spezia. In quel caso aveva fatto tanto discutere un calcio di rigore negato a Paulo Dybala, poi decisivo al termine della gara dagli undici metri.

Ancor prima ci furono polemiche scatenate dallo stesso Mourinho. In occasione di Roma-Milan, nel novembre 2021, lo Special One commentò così l’operato del fischietto campano: “Se parlassi domenica non sarei in panchina. Mi causa rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi.” Al VAR ci sarà Di Paolo, che finì nel mirino di Mou dopo Napoli-Roma della scorsa stagione: “Il signor Di Paolo e il signor Di Bello (l’arbitro, ndr) in alcuni momenti mi hanno fatto provare vergogna di essere lì.“