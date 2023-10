Rifinitura Roma, altro titolare assente: Mou in ansia

Rifinitura mattutina per la squadra di Mourinho che tra poco parlerà anche in conferenza stampa. Ecco le ultime notizie da Trigoria

La Roma di José Mourinho è appena scesa in campo a Trigoria per svolgere la consueta rifinitura in vista della gara di domani sera in programma all’Olimpico contro lo Slavia Praga e valida per il terzo turno dell’Europa League. Alla fine dell’allenamento lo Special One parlerà in conferenza stampa. E come al solito c’è molta curiosità per sentire il tecnico.

Delle condizioni di Paulo Dybala vi abbiamo parlato questa mattina: la Joya sta svolgendo il suo programma e spera almeno di essere convocato per la sfida di domenica contro l’Inter. Mentre c’era curiosità non solo per capire se Smalling ha lavorato anche oggi con il gruppo, ma anche per quanto riguarda Ndicka dopo la botta al piede di domenica conto il Monza. Bene, ecco le ultimissime novità che in questo momento arrivano appunto da Trigoria. La Roma infatti è scesa in campo alle 11:00 dopo aver fatto sala video e poi un passaggio in palestra.

Roma, Smalling è in gruppo

I primi ad entrare in campo sono state Cristante, Boer e Svilar. A ruota tutti gli altri compagni di squadra. Smalling si allena con il gruppo quindi domani sarà almeno tra i convocati e magari si potrebbe fare qualche minuto in campo in vista dell’impegno di domenica pomeriggio contro l’Inter a San Siro. Alla squadra come succede spesso sono aggregati diversi elementi della Primavera di Guidi.

Infine buone notizie anche per Ndicka, il difensore è in gruppo con il resto dei compagni. Mentre non si sta allenando con il resto del gruppo Spinazzola. Non si conoscono al momento i motivi di questa assenza.