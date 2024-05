Addio fissato Lukaku , lo ha detto prima di Atalanta-Roma

Addio Lukaku, data già fissata: lo ha detto prima di Atalanta-Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Numerose questioni generanno attenzione in casa Roma nel corso delle prossime settimane, quando ai piani alti di Trigoria bisognerà cercare di cogliere appieno le opportunità che offrirà il calciomercato, in accordo con il nuovo direttore sportivo e con le idee di un De Rossi che, come annunciato nel pre-partita, ha evidenziato per ora la grande importanza dei novanta minuti di Bergamo, ai fini di una corsa Champions League che ha ancora tanto da dire e dalla quale passerà uno spezzone importantissimo per gli apparecchiamenti del futuro.

Da tale punto di vista, una questione che da tempo riesce a infiammare attenzioni e ponderazioni degli addetti ai lavori resta quella relativa al futuro di Lukaku, strettamente legato alle pretese del Chelsea e dello stesso giocatore. Ad oggi, con ogni probabilità, Big Rom è destinato a salutare la Capitale, alla luce di una richiesta di circa 40 milioni di euro a dir poco proibitiva per la Roma. A tal proposito, non sfugga quanto annunciato da Marco Cattaneo in diretta Dazn.

Nei minuti precedenti il fischio di inizio, nella diretta Dazn pre-partita, Cattaneo ha infatti evidenziato come quella di stasera possa apprestarsi a divenire una delle ultime di Lukaku con la maglia della Roma, alla luce delle questioni economiche di cui noto e che, appunto, rendono un’operazione del genere a dir poco complicata.