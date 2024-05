Corsa Champions falsata, si infiamma Atalanta-Roma

Corsa Champions falsata, l’annuncio che incendia ancora di più Atalanta-Roma: “Era impossibile”.

Tante questioni sono state in grado di incendiare la gara tra Atalanta e Roma, alla luce dell’importantissima posta in palio dal sapore di Champions League, sottesa ad una partita che offre tantissimo alla compagine di Gasperini e De Rossi, al netto delle diversità di umore e di un calendario che prevede per i bergamaschi una doppia finale importantissima.

A fare da contorno e incendiante preliminare ad una gara che certamente non aveva bisogno di presentazioni o ulteriori stimoli erano state anche le dichiarazioni di Daniele De Rossi, che era tornato sul tema relativo al recupero di Atalanta-Fiorentina, alludendo alle possibili distrazioni dei giocatori di Italiano in una gara ufficialmente fissata a fine campionato. Sulle parole dello stesso De Rossi, qualche istante prima del fischio di inizio odierno, si è espresso anche il Presidente Percassi, che ha così parlato ai microfoni Dazn.

“Corsa Champions falsata? Diciamo che io mi limito ad osservare che l’Atalanta gioca con continuità tre volte a settimana. Sappiamo bene il motivo che purtroppo è accaduto: non c’è stata possibilità di recuperare, a meno che non giocassimo ogni due giorni ed era impossibile. Basta osservare in modo oggettivo ciò che è successo per capire che abbiamo sempre giocato e il fatto che arriveremo a 56 gare complessive è veramente straordinario“.