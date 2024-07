Il Bayern inguaia la Roma: 30 milioni per l’addio

Il calciomercato in entrata in casa Roma sembra pronto alla svolta decisiva. Florent Ghisolfi ha messo le mani sul colpo Soulé dalla Juve, mentre il Bayern ostacola i giallorossi.

Florent Ghisolfi sta lavorando per colmare le tessere mancanti nel puzzle della Roma di Daniele De Rossi. Dopo aver definito l’acquisto del terzino mancino Samuel Dahl, che firmerà a stretto giro di posta, siamo ai dettagli per l’arrivo di Matias Soulé a Trigoria. L’attaccante esterno arriva dalla Juventus dopo essersi messo in mostra la scorsa stagione in prestito al Frosinone, raggiunta l’intesa economica con il club bianconero la trattativa è ai dettagli, con il procuratore dell’argentino già pronto a chiudere nella capitale.

L’arrivo del talentuoso attaccante classe 2003 regalerà una nuova freccia nell’arco offensivo a disposizione di Daniele De Rossi. Ma in casa giallorossa è ancora viva la caccia al nuovo terminale offensivo, con Tammy Abraham attualmente unico centravanti a disposizione del tecnico a Trigoria, per altro ancora in odore di addio in vista della fine del calciomercato estivo. Il casting per il nuovo bomber da consegnare all’ex Capitano vede il dirigente francese accendere il radar in Liga, dove le piste più calde al momento sono quelle che portano a Artem Dovbyk in uscita dal Girone ed Alexander Sorloth del Villarreal.

Dall’Inghilterra: la Roma non molla Mateta del Crystal Palace: Bayern decisivo per il prezzo

Un’altra traccia vede il responsabile del calciomercato in casa Roma alla finestra per un gigante della Premier League. Parliamo del centravanti Jean-Philippe Mateta, punta centrale classe 1997 in forza al Crystal Palace. L’attaccante transalpino, su cui la Roma non molla la presa, secondo quanto rimbalza dall’Inghilterra, non viene valutato meno di 30-35 milioni.

A ripotare l’alta valutazione economica del centravanti 27enne è il sito Caughtoffside.com che riporta come la Roma non abbia mollato la pista per l’attaccante transalpino. A guastare i piani c’è stato però l’acquisto da parte del Bayern Monaco di Michael Olise, passato in Baviera per 50 milioni di euro. Il Palace infatti non ha esigenze di fare cassa e preferisce non cedere un altro pezzo pregiato della propria rosa.