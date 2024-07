Bye bye Premier: il bomber ha scelto la Roma

Calciomercato Roma, adesso le attenzioni di Ghisolfi sono sull’attaccante. Confermato l’interesse per il colpo in Premier League

L’attaccante. Perché se ormai la questione Soulé sembra chiusa, e si potrebbe davvero mettere nero su bianco nello spazio di 48 ore, subito dopo Ghisolfi dovrà tuffarsi sul sostituto di Romelu Lukaku, anche lui in procinto, a quanto pare, di tornare in Italia verso Napoli.

Ma questo ormai è un pensiero che alla Roma non interessa proprio. La cosa certa, in questo momento, è che a De Rossi serve un centravanti importante per iniziare la stagione. E sotto questo aspetto si è anche un poco in ritardo visto che dentro il gruppo solamente Tammy Abraham al momento è quello che potrebbe occupare quella zona del campo. E sappiamo pure come l’inglese potrebbe essere in uscita: la Roma con i soldi del suo cartellino (25 milioni di euro) vorrebbe finanziare un altro paio di colpi. Vedremo.

Calciomercato Roma, occhi su Mateta

Sfumato En-Nesyri, che era entrato nella lista, difficile David per il costo del cartellino, i pensieri rimangono ben saldi su Sorloth del Villarreal, per il quale però gli spagnoli chiedono ancora la clausola di 38 milioni di euro. Una cifra enorme che la Roma non vuole spendere. Si tratta, ma si valutano anche altre piste. E La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla di Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace.

Nell’ultima stagione in Premier League ha segnato 19 gol in 39 gare, 27 anni, è un giocatore che piace anche se, pure in questo caso viene messo nero su bianco, si tratta di un’operazione difficile. La fisicità e il fatto di riuscire a fare da solo reparto sono caratteristiche che piacciono alla Roma e, inoltre, ha uno stipendio di 2,6 milioni di euro all’anno che è dentro i paletti giallorossi. Infine, il giornale, sottolinea come il procuratore abbia confermato l’interesse giallorosso. E il giocatore, inoltre, dopo essere esploso in Premier vorrebbe l’Italia. Insomma, si potrebbe trovare l’incastro.