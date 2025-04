Rice travolge anche il Milan: scambio Arsenal e via libera Juve

Rice travolge anche il Milan. I quarti di andata di Champions League potrebbero influenzare pesantemente il prossimo mercato estivo.

Ora davvero non si può più scherzare. Ad aprile si entra nel vivo della stagione e ci si lancia, chi può, verso gli obiettivi prefissati in estate.

La Champions League ha già regalato alcune delle grandi sfide che decreteranno le due finaliste che il 31 maggio 2025 a Monaco di Baviera si contenderanno la coppa dalle grandi orecchie. L’Inter di Simone Inzaghi, soltanto qualche ora fa, ha colto una pesantissima vittoria nella sfida di andata dei quarti che l’ha posta di fronte al Bayern Monaco. Lo stadio è il medesimo che ospiterà la finalissima. I nerazzurri, mai come quest’anno, puntano a realizzare un altro Triplete ed è per questo che hanno puntato lo splendido impianto dell’Allianz Arena. E’ lì che intendono ritornare alla fine di maggio. Attorno alla formazione nerazzurra altre pretendenti al trono di ‘Regina d’Europa’.

Accanto alle big spagnole ecco la grande realtà chiamata Arsenal.

Rice travolge anche il Milan. La Juventus ringrazia

Mikel Arteta è il tecnico dei Gunners che hanno rifilato un sonoro 3-0 alla favorita d’obbligo per la vittoria finale, il Real Madrid, Campione d’Europa in carica, guidato da Carlo Ancelotti.

Protagonista assoluto Declan Rice. autore di due prodezze balistiche su altrettanti calci piazzati che hanno contribuito in maniera determinante a mettere in ginocchio i Bianchi di Spagna. Prodezze che potrebbero avere anche concrete conseguenze in ottica prossimo mercato estivo. Questo traspare in maniera inequivocabile leggendo footballtransfers.com. In vista della prossima stagione Mikel Arteta chiede un fuoriclasse per la sua corsia di sinistra. Lo spagnolo Nico Williams è l’obiettivo numero ma la concorrenza si presenta numerosa ed agguerrita. Juventus inclusa.

Per i Gunners l’alternativa al fuoriclasse spagnolo gioca nella nostra Serie A e trattasi di Rafael Leao del Milan. Proprio il protagonista della sfida tra Arsenal e Real Madrid potrebbe risultare determinate per l’acquisto dell’esterno portoghese. Declan Rice e Rafael Leao si conoscono molto bene. In passato si sono allenati insieme ed hanno rafforzato la loro amicizia scambiandosi messaggi sui social. Potrà bastare per portare l’esterno del Milan a Londra? Per una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro Rafael Leao potrebbe lasciare Milanello. Alla Continassa seguono con interesse gli eventuali sviluppi della vicenda.

Cristiano Giuntoli non smette di sognare Nico Williams e se Rafael Leao sbarca a Londra…