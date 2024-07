Addio Roma e sostituto dal Milan: fa tutto l’ex

Emergono novità di rilievo in merito ad uno degli obiettivi difensivi più cari al nuovo direttore tecnico della Roma.

La sessione estiva del calciomercato dell’AS Roma è vicina al giro di boa, ma i tifosi capitolini appaiono particolarmente scettici rispetto all’operato del nuovo direttore tecnico d’oltralpe, che ad eccezione del colpo Le Fée – elegante centrocampista che parrebbe aver già conquistato la tifoseria attraverso la convivenza di raffinatezza in fase di impostazione e consistenza in quella di copertura – sembrerebbe essere in evidente ritardo rispetto alle prerogative di una sessione di mercato durante la quale i giallorossi avrebbero dovuto subire una vera e propria rivoluzione.

Svariati i ruoli in cui i giallorossi si trovano costretti a cercare con frenesia dei sostituti rispetto agli elementi in uscita, con particolare attenzione al reparto offensivo e a quello offensivo. Sono due i ruoli che più di tutti reclamano le attenzioni del nuovo direttore tecnico giallorosso: da una parte vi è naturalmente l’emergenza centravanti, dall’altra ecco quella relativa al terzino destro, più volte indicato dai tifosi come il vero punto debole della formazione capitolina. Ecco le ultime in merito ad uno dei nomi più chiacchierati degli scorsi giorni tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Doué allo Strasburgo. La Roma monitora

Guela Doué è senza dubbio alcuno uno dei nomi che Florent Ghisolfi, forte delle sue vie preferenziali nei confronti della dirigenza del Rennes (come l’affare Le Fée fa facilmente intendere), aveva cerchiato in rosso per sopperire alla richiesta di esterni difensivi in grado di ricoprire la fascia destra.

Tuttavia, nonostante i rinomati rapporti del dirigente giallorosso con i vertici francesi, negli scorsi giorni è cresciuta esponenzialmente la prospettiva Strasburgo, con cui il Rennes avrebbe persino chiuso un accordo di massima.

Le insistenti voci che davano sostanzialmente per certa la permanenza del talentoso terzino classe 2002 sono state però messe in discussioni da un’indiscrezione pubblicata da Santi Aouna sul suo account X(Twitter), dove ha specificato come l’operazione non sia ancora scontata.

Difatti lo Strasburgo starebbe persino valutando altri profili, come ad esempio quello di Davide Calabria dell’AC Milan, il quale, nonostante la desolante differenza di età con Doué, nulla ha da invidiare alle qualità tecniche del terzino rossonero.