Addio Dybala e Paredes: l’annuncio gela la Roma

Calciomercato Roma, avviso ai giallorossi dall’Argentina sul futuro di Paulo Dybala e Leandro Paredes. Il centrocampista è uscito allo scoperto, svelando il retroscena che coinvolge la Joya.

Mentre la Roma è pronta ad allargare la colonia argentina con l’arrivo di Matias Soulé dalla Juventus, per altri due ex bianconeri e connazionali dell’attaccante esterno arriva un annuncio a sorpresa dall’odore di addio, anche se non nell’immediato. A parlare del proprio futuro dopo l’esperienza in giallorosso è il centrocampista Leandro Paredes, intervenuto in patria sulla propria voglia di tornare a vestire la maglia del Boca Juniors. L’ex Juve ha poi svelato a sorpresa di lavorare anche per il ritorno di Paulo Dybala nel campionato sudamericano.

Il gruppo argentino della Roma si allarga, con un altro rinforzo Albiceleste in arrivo dalla Juventus. Due anni fa Paulo Dybala è diventato un nuovo calciatore giallorosso, dopo la scadenza del contratto con la squadra bianconera. Dodici mesi più tardi è stato Leandro Paredes a tornare a Trigoria, dopo che la Juve non lo ha riscattato dal PSG. In questa sessione di calciomercato estivo invece è Matias Soulé il terzo argentino a passare dai bianconeri ai giallorossi, seppure l’attaccante è reduce da una stagione in prestito al Frosinone. Proprio la presenza dei due connazionali sembra aver avuto un ruolo chiave nella chiusura della trattativa, ora ai dettagli finali.

Calciomercato, Paredes avverte la Roma: in Argentina si porta Dybala

Leandro Paredes ieri è stato ospite della trasmissione argentina Olga en Vivo, ed ha nuovamente svelato la propria voglia di tornare a giocare in patria con il Boca Juniors. Non è la prima volta che il centrocampista ex Juve apre le porte ad u ritorno alla Bombonera, ma stavolta viene citato anche Paulo Dybala.

Intervenuto nel programma televisivo Paredes ha così commentato il suo futuro: “Voglio portare Dybala con me al Boca. Pensate che abbiamo visto la finale della Copa Libertadores in casa mia. Mia figlia piangeva tanto e le dicevo: “Prima o poi accadrà, se papà torna… E poi verrà con noi anche zio Paulo…”. Lui lì ha riso, ma vedrete che ci proverò“.