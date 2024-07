Ribaltone Allegri in Italia: dimissioni obbligate e firma immediata

Ribaltone Allegri in Italia: potrebbe succedere di tutto dopo la prossima elezione federale. Ecco lo scenario con le dimissioni immediate

Nel prossimo mese di novembre ci potrebbero essere le elezioni anticipate per il nuovo presidente federale. Le ha convocate Gabriele Gravina, anticipando di qualche mese. Potrebbero anche slittare, a dire il vero, ma al momento la data scelta è quella. Insomma, il conto alla rovescia è iniziato.

Gravina, come sappiamo, dovrebbe anche ricandidarsi per cercare di dare continuità ad un mandato che tra alti e bassi ha portato comunque un torneo Europeo con Mancini in panchina. Certo, rimangono molto vive negli occhi le ultime delusioni, soprattutto le due mancate partecipazioni al Mondiale che sono un’onta difficile da levare. Insomma, dentro la federazione è il momento di capire come muoversi per il futuro. E secondo le informazioni riportate dal giornalista Maurizio Russo di calciomercato.it, ci potrebbe essere una grossa novità, nel caso Gravina venisse rieletto.

Dentro Allegri, Spalletti spinto alle dimissioni

Potrebbe esserci anche un clamoroso ribaltone tecnico, con un presidente federale che potrebbe spingere letteralmente Luciano Spalletti – che sarebbe nel mezzo della Nations League e delle qualificazioni al prossimo Mondiale – alle dimissioni dal ruolo di commissario tecnico per fare spazio a Massimiliano Allegri, esonerato dalla Juventus dopo la sfuriata nella finale di Coppa Italia, e adesso libero sul mercato. In poche parole ci potrebbe essere un ribaltone clamoroso.

Vedremo poi se realmente succederà questo, anche perché sarebbe una cosa “naturale” dopo quella che potrebbe essere la rielezione di Gravina che al momento è tutt’altro che certa. Dinamiche politiche in corso per una poltrona abbastanza ambita quella di capo del calcio italiano. I prossimi mesi ovviamente saranno intensi anche per capire quali potrebbero essere gli altri candidati. Ma Allegri, in tutto questo, è pronto a tornare in sella.