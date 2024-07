Chiesa fa infuriare la Juve: ultimatum choc

L’avvenire di Federico Chiesa alla Continassa inizia ad assumere delle tinte scure. Ecco il duro confronto con Giuntoli

Le voci circolate intorno all’affare Chiesa sono state numerose e varie e hanno raccontato con particolare precisione tanto le intenzioni del calciatore, quanto quelle della Vecchia Signora. Vi sono diversi punti di riferimento su cui operare valutazioni e relative previsioni.

Il punto fermo sarebbe stato definito direttamente dal nuovo tecnico dei bianconeri: Thiago Motta sembrerebbe essere stato chiaro con Cristiano Giuntoli in merito alle sue valutazioni sul calciatore, il quale, a causa di caratteristiche tecniche non particolarmente luccicanti, mal si sposerebbe con il sistema di gioco immaginato dall’ex allenatore del Bologna.

Ecco poi le pretese del ragazzo, il quale da una parte non avrebbe alcuna intenzione di abbandonare il bel paese, dall’altra ha inserito la partecipazione alla Champions del suo futuro club come prerequisito indiscutibile.

Il tutto genera dunque un cocktail di incompatibilità difficile da scogliere, dato che in territorio nazionale soltanto Roma e Napoli – entrambe escluse dalla corsa alla coppa dalle grandi orecchie – avrebbero manifestato reale interesse per il figlio d’arte ex Fiorentina. Nelle scorse ore sarebbero tuttavia emerse novità di rilievo in merito al braccio di ferro in atto tra Chiesa e la dirigenza piemontese.

Giuntoli si è stancato, ultimatum a Chiesa: “O te ne vai o vai in tribuna!”

I rapporti tra Federico Chiesa e la Vecchia Signora sembrerebbero essere arrivati agli sgoccioli, a causa di una serie di pretese provenienti dal calciatore che poco hanno a che vedere con le valutazioni effettuate dalla dirigenza bianconera. La richiesta di aumento dell’ingaggio dopo due stagioni a dir poco controverse avrebbe complicato all’inverosimile la distensione dei rapporti tra le due parti, oramai irrimediabilmente distanziate da una visione del futuro poco compatibile.

Al netto delle incomprensioni sul piano prettamente economico, il tutto avrebbe conosciuto una risoluzione nel caso in cui Motta avesse comunicato alla Vecchia Signora di voler trattenere il numero 7, ma, dato che le pretese dell’ex centrocampista dell’Inter in termini di pura e semplice qualità sono particolarmente esose, l’adozione dell’ex Fiorentina nel gruppo di Motta appare a dir poco improbabile.

Marcello Chirico, nel corso di un video aggiornamento sul contesto Juventus, avrebbe comunicato un clamoroso ultimatum recapitato da Giuntoli a Chiesa: “O ti decidi a firmare per una squadra (qualunque essa sia, anche a costo di incassare soltanto 20 milioni), oppure rimani in tribuna tutta la stagione”, queste le parole di Chirico, il quale avrebbe riportato quanto avvenuto tra i corridoi della Continassa.