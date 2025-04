Conte tradisce il Napoli: sfida la Juve al Mondiale per Club

Tradimento immediato di Conte al Napoli: sfida subito la Juventus durante il Mondiale per Club. Ecco le ultime.

Il campionato di Serie A sta vivendo una fase di trasformazione significativa, con cambiamenti e speculazioni che riguardano le panchine di alcune delle squadre più prestigiose: Juventus, Milan, Roma e Napoli. Questi movimenti non solo influenzano le strategie interne dei club, ma hanno anche ripercussioni sul panorama calcistico nazionale e internazionale.​

La Juventus ha recentemente attraversato un periodo turbolento, culminato nell’esonero di Thiago Motta a seguito di pesanti sconfitte contro Fiorentina e Atalanta. Al suo posto è stato nominato Igor Tudor, ex difensore bianconero e già assistente di Andrea Pirlo. Tudor ha esordito con una vittoria per 1-0 contro il Genoa, sottolineando tuttavia che la squadra è ancora in fase di ricostruzione e che servirà tempo per raggiungere la piena forma.

Attualmente, la Juventus occupa la quinta posizione in campionato, a un punto dal Bologna, nella corsa per la qualificazione alla Champions League. Parallelamente, il Milan sta affrontando una stagione complessa. Dopo l’esonero di Paulo Fonseca a dicembre 2024, la squadra ha faticato a trovare stabilità sotto la guida di Sergio Conceicao. Recentemente, i rossoneri hanno ottenuto un pareggio per 2-2 contro la Fiorentina, risultato che evidenzia le difficoltà nel mantenere una forma costante.

Conte sfida la Juventus e tradisce il Napoli: nome e lista choc già consegnata

La dirigenza milanista sta valutando possibili sostituti per la panchina, con Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Marsiglia, considerato uno dei principali candidati. De Zerbi, nonostante stia affrontando una fase difficile in Francia, è visto come un potenziale artefice di una rinascita rossonera.

La Roma, dal proprio canto, sotto la guida di Claudio Ranieri, ha mostrato una notevole ripresa, sebbene il futuro della panchina giallorossa resti incerto. ​ In questo contesto di cambiamenti interni alla Serie A, si inseriscono anche dinamiche internazionali. Il club saudita Al Hilal è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della Coppa del Mondo per club. Tra i candidati figurano Antonio Conte, attualmente al Napoli, il cui nome è stato accostato anche ad altre realtà italiane.

Dopo un solo anno da De Laurentiis, non è da escludersi una separazione a fine stagione, per quanto ogni decisione paia ora destinata ad essere rimandata a fine campionato, quando potranno essere ponderate con molta più calma le decisioni definitive per l’apparecchiamento al prossimo futuro.

Nuno Espírito Santo e Erik ten Hag, intanto, figurano sulla medesima lista dell’Al Hilal qualora non si concretizzasse lo scenario Conte. Da ricordare la presenza dello stesso ten Hag a Roma in queste ore, sebbene essa non paia essere stata legata a possibili vicinanze o dialoghi con il club giallorosso.