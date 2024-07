Ritorno romantico e Roma avvisata: l’attaccante arriva gratis

La Roma vede finalmente il traguardo della trattativa Soulé con la Juventus e ora può concentrarsi sugli altri ruoli da rinforzare

Nonostante i tanti proclami su una Juventus fermamente intenzionata a non scendere sotto i 35 milioni di euro, la Roma sta per chiudere l’affare Matias Soulé per circa 30 milioni di euro, bonus inclusi, più una percentuale sulla futura rivendita. La ferma volontà del ragazzo, che ha preferito i colori giallorossi alle sirene del Liecester e della Premier League, ha sicuramente agevolato il lavoro di Florent Ghisolfi che nelle scorse ore ha presentato la classica offerta “prendere o lasciare” fissando una deadline precisa per la risposta della Juve.

Se non insorgeranno intoppi sulla definizione delle modalità di pagamento e di attivazione dei bonus, Daniele De Rossi potrà abbracciare il mancino ex Boca entro il weekend o al massimo all’inizio della prossima settimana, che si chiuderà con la partenza per il ritiro in Inghilterra. Alla spedizione in terra britannica, prenderà parte anche Samuel Dahl, che oggi giocherà la sua ultima partita con il Djurgarden in Conference League. Due accelerazioni importanti sul mercato che, tuttavia, non possono far dormire sonni tranquilli all’ex capitano giallorosso, ancora in attesa del terzino destro e del centravanti titolari.

Bomber gratis offerto a Roma e Siviglia

Per quanto riguarda quest’ultimo ruolo, molto dipenderà in realtà dal futuro di Tammy Abraham, valutato 25 milioni di euro. Nel caso in cui l’inglese dovesse partire, dalla Capitale partirebbe l’assalto ad una pista esosa, con Jonathan David e Artem Dovbyk che rappresentano le alternative più accattivanti rispetto a Sorloth del Villarreal. Oltre ad un titolare, tuttavia, se l’ex Chelsea dovesse essere ceduto nella Capitale potrebbe sbarcare anche un altro attaccante low cost, visto che attualmente questo reparto può contare solo sul numero nove giallorosso e su Eldor Shomurodov.

In tal senso vanno lette anche alcune proposte di giocatori a parametro zero fatte a Trigoria. In passato vi abbiamo parlato di Memphis Depay, ma negli ultimi giorni è emerso anche un altro profilo. Secondo Roberto Infascelli di ‘Tele Radio Stereo’, infatti, a Trigoria sarebbe stato segnalato il profilo di Wissam Ben Yedder. Svincolatosi dal Monaco dopo l’ennesima stagione in doppia cifra (20 gol complessivi) – lascerà i francesi con ben 118 gol all’attivo -, il 33enne è in trattative avanzate con un club arabo, ma di recente è stato proposto anche ad alcuni club europei, tra cui quello giallorosso e il Siviglia.

La dirigenza andalusa è stata senza ombra di dubbio la più ricettiva, al punto che hanno già incassato il sì del giocatore ad un romantico ritorno, ma devono tuttavia scontrarsi con la difficoltà di competere con l’alto ingaggio offerto dall’Arabia al francese.