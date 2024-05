Qualificazione Roma in Champions League: ecco tutte le combinazioni

La sconfitta contro l’Atalanta ha inevitabilmente complicato la corsa Champions per la Roma. Analizziamo tutte le combinazioni possibili

Grazie ad una prestazione importante sotto tanti punti di vista, l’Atalanta di Gasperini è riuscita a battere la Roma, staccandola di tre punti in classifica. A due giornate dalla chiusura del campionato, per Dybala e compagni la strada per la Champions si è inevitabilmente complicata.

In virtù della partita da recuperare, l’Atalanta in teoria potrebbe arrivare anche terza in classifica, vincendo le ultime tre partite. Nel caso in cui gli orobici dovessero arrivare tra le prime quattro, però, alla Roma non basterebbe “tifare” Scamacca e compagni in Europa League. Attualmente sesti in classifica, infatti, i giallorossi sono chiamati a consolidare almeno la posizione e sperare che l’Atalanta batta il Bayer Leverkusen. A meno di un clamoroso harakiri della lanciatissima compagine di Gasperini, infatti, le chances che la Roma superi gli orobici sono ormai ridotte al lumicino, anche perché l’Atalanta deve ancora recuperare una partita, contro la Fiorentina.

Finale di Europa League decisiva? Sì, ma potrebbe non bastare. Nel caso in cui l’Atalanta dovesse vincere la competizione continentale e finire tra le prime quattro, infatti, non si sbloccherebbe l’altro posto per la Champions. Ragion per cui, a strappare il pass per la competizione europea per club più ambita sarebbero “soltanto” cinque squadre italiane. Staremo a vedere cosa succederà.