Joya Dybala, l’Inter nel mirino: provino decisivo

Dybala vuole l’Inter a tutti i costi: sapendo di non poter giocare dall’inizio e sapendo che nessuno rischierà niente. La situazione

Vuole l’Inter. A tutti i costi. Sapendo però che difficilmente potrà essere in campo domenica contro i nerazzurri. Ma vuole essere con la squadra almeno in panchina, per dare quel supporto che Mou non potrà dare visto che è squalificato e aiutare anche Lukaku, sotto l’aspetto mentale, visto che al belga verrà “regalata” un’accoglienza con 50mila fischietti.

Dybala ha messo nel mirino la gara contro i nerazzurri spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Il recupero allo stop di Cagliari sta procedendo benissimo e si viaggia al ritmo di una doppia seduta al giorno per lui: mattina in campo a ritmi ridotti, pomeriggio terapie. Così farà per tutta la settimana, fino a sabato, quando ci sarà il provino decisivo, quello che scoprirà le carte in maniera definitiva.

Dybala, ecco la tabella di marcia

Lo sa anche lui, spiega ancora il giornale, che non potrà scendere in campo domenica. Nessuno vuole correre il minimo rischio e l’obiettivo reale adesso è quello di giocare almeno uno spezzone contro il Lecce per prendersi la titolarità nella gara delle gare, quasi a metà novembre, in quel derby contro la Lazio che inizia ad avvicinarsi in maniera sensibile.

Tabella di marcia ormai chiara dentro la Roma: Dybala a Milano in panchina per stare vicino ai propri compagni e poi via per quello che sarà il conto alla rovescia per vederlo in campo. Magari anche oggi Mou, in conferenza stampa, svelerà le sue condizioni visto che il tecnico parlerà in vista del match di domani in Europa League contro lo Slavia Praga. Qualche domanda sulle sue condizioni ci sarà, e lo Special One non ha mai nascosto nulla sugli infortunati: è sempre stato sincero. Vedremo quello che dirà.