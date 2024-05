Sospensione Atalanta-Roma, succede di tutto dopo la doppietta di De Kaetelaere.

Tanti gli eventi della prima frazione di gioco tra Atalanta e Roma, che ha visto la squadra di Gasperini surclassare gli uomini di De Rossi fino a questo momento, con la doppietta di De Kaetelaere in grado di indirizzate subito la partita sui binari giusti per i padroni del campo. Costretti, dunque, i giallorossi ad inseguire in una gara che, ai fini dell’approdo in Champions League, impone il bottino pieno.

Da segnalare, inoltre, anche quanto accaduto intorno al trentesimo minuto di gioco, che ha visto l’arbitro Guida sospendere per circa un minuto la partita, a causa di un lancio di fumogeni. Situazione rientrata abbastanza tempestivamente, con la ripresa quasi immediata del gioco.