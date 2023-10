Da Ndicka e Smalling al caso Lukaku: Mourinho alza la voce

Roma-Slavia Praga, ecco la diretta testuale della conferenza stampa di José Mourinho a Trigoria. Il portoghese presenta il terzo impegno in Europa League alla vigilia della sfida.

Domani sera la Roma torna in campo, per la terza giornata del gruppo G di Europa League. Le due squadre sono a punteggio pieno dopo le prime due gare europee, la sfida di domani sera è il primo atto di un vero e proprio scontro diretto per la vetta del girone. Primo posto che consentirebbe di evitare il turno dei play off contro le ‘retrocesse’ dalla Champions League, anche per questo la sfida di domani assume un peso specifico non indifferente nel primo bilancio stagionale della squadra giallorossa.

Il tecnico della Roma torna ad incontrare i cronisti a Trigoria alla vigilia dell’Europa League. C’è tanta attesa intorno alle parole di mister Mourinho, in particolare sulla situazione dell’infermeria a Trigoria. Nella rifinitura di questa mattina non si è visto Spinazzola, mentre erano presenti Smalling e Ndicka. Si parte dalla squalifica in panchina per Mou, sul tema dei due pesi e due misure tra arbitri e allenatori: ” Penso. Non so perchè ma lo pensi anche tu.” Sulle condizioni di Ndicka e Smalling: “Ndicka gioca domani. Non abbiamo opzioni dietro per fare turnover, deve giocare per forza. Con Smalling è quello che hai visto, non c’è piano.” Su Lukaku: “Gioca, è importante e deve giocare. Non sapevo quanto fosse importante Lukaku per Milano. Quello che ha vinto lui lo hanno vinto in duecento giocatori. Sarà interessante vedere, se Lukaku va dall’Inter alla Roma per aiutare il mister è un dramma. Calhanoglu dal Milan all’Inter è una meraviglia. Cannavaro dall’Inter alla Juve no problem, Vieri dall’Inter al Milan no problem. Per me è una sorpresa sapere che Lukaku rappresenta così tanto nella storia dell’Inter.”

Roma-Slavia Praga, la conferenza stampa di Mourinho in diretta

Sulla squadra avversaria: “Ho visto due partite dello Slavia, non so quale avremo davanti domani ma siamo preparati. Sono molto bravi in fase offensiva, giocatori con qualità e difensori che impostano dal basso. Squadra ben preparata, i giocatori sono bravi e l’allenaatore- anche se non lo conosco- di sicuro sarà bravo.”

Intervistato dalla stampa ceca il tecnico della Roma ha lanciato un messaggio all’ex tennista Stepanek. Sui calciatori dello Slavia: “Quando un avversario cambia spesso formazione è più difficile ma lo abbiamo analizzato. È un’ottima squadra che merita di essere rispettata.“