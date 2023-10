Incubo Roma: blitz in tribuna all’Olimpico

Questa sera la Roma tornerà a giocare allo stadio Olimpico in Europa League. I giallorossi ospiteranno i cechi dello Slavia Praga e ci sarà una presenza da incubo in tribuna.

La Roma torna a giocare tra le mura amiche dello stadio Olimpico, stasera per la terza giornata di Europa League. La squadra di José Mourinho, ancora assente causa squalifica, ospiterà i cechi dello Slavia Praga. Sarà il primo atto di un vero e proprio scontro diretto per la vetta del girone G della competizione europea. La squadra della capitale ceca torna a giocare in casa della Roma dopo ventisette anni, con i giallorossi che vogliono vendicare una delle pagine più dolorose della storia europea recente.

Una sorta di primo crocevia stagionale attende la Roma di Mourinho questa sera allo stadio Olimpico. Dopo due giornate di Europa League i giallorossi hanno conquistato due vittorie e sono a quota sei punti in classifica, al pari dello Slavia Praga. Conquistare il primo posto nel girone consentirebbe di evitare il turno dei play off contro le retrocesse dalla fase a gruppi della Champions League. Ma la sfida alla squadra ceca assume anche un valore storico determinante in casa Roma. Correva l’anno 1996, Roma e Slavia Praga si affrontarono nei quarti di finale di quella che all’epoca era la Coppa Uefa.

Roma-Slavia Praga, 27 anni dopo: anche l’incubo Vavra sarà in tribuna all’Olimpico

La sfida d’andata in casa dello Slavia Praga vide la Roma di Mazzone perdere per 2-0. Il ritorno è nella bolgia dello stadio Olimpico, che guida i giallorossi verso la rimonta, realizzata con il 2-0 firmato da Moriero e capitan Giannini nei tempi regolamentari. Poi durante i tempi supplementari arriva la terza rete giallorossa, che regalerebbe la semifinale di Coppa Uefa alla Roma, prima del gol beffa della squadra ceca.

A pochi minuti dal triplice fischio lo stadio Olimpico venne gelato dal gol dell’1-3 dello Slavia Praga, rete che con la regola del gol in trasferta, regalò le semifinali ai cechi. E stasera sarà presente in tribuna proprio colui che la siglò quella rete. Jiri Vavra, oggi magazziniere dello Slavia, sarà presente sugli spalti questa sera.