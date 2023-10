Roma-Slavia Praga, ufficiale: va in tribuna

Roma-Slavia Praga, ufficiale: Smalling va in tribuna. Adesso è difficile pensare di vederlo in campo domenica contro l’Inter

Sta per scendere in campo la Roma, una partita importante per il cammino europeo dei giallorossi. Una partita che può sicuramente indirizzare il girone. C’era curiosità per capire quali fossero state le scelte di Mourinho sull’undici iniziale. Di dubbi praticamente ce ne n’erano un paio. In attacco, risolto a favore di El Shaarawy su Belotti, e dietro, dove Llorente è tornato in campo dal primo minuto con Cristante che ha ripreso il suo posto in mezzo al campo. Qui, comunque, potete vedere tutte le scelte.

C’era curiosità, anche, per scoprire dopo che ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo, quale sarebbe stata la scelta su Smalling: il difensore inglese, fermo da oltre un mese, si sperava potesse almeno essere in panchina per, magari, giocare qualche minuto in vista della gara contro l’Inter di domenica pomeriggio. Ma niente.

Roma-Slavia Praga, Smalling in tribuna

Smalling infatti non compare nella distinta che la Roma ha consegnato alla UEFA prima del match: per lui, anche stasera, solamente tribuna e non potrà fare nessun “provino” in vista della gara contro i nerazzurri. Sicuramente questa non è una buona notizia per Mou che, senza dubbio, sperava almeno di vederlo al fianco di Foti visto che, anche lui, si accomoderà in tribuna per via della squalifica.

Domani sicuramente la Roma tornerà in campo per riprendere la preparazione ma è già venerdì e pensare che fino a domenica possano cambiare le cose appare difficile, se non impossibile. Quindi anche per San Siro si profila la difesa che vedremo in campo stasera. A meno che poi Mou non decida di nuovo di abbassare Cristante. Vedremo.