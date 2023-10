Incubo Roma: l’avversaria ora è UFFICIALE

Incubo Roma, l’avversaria della Coppa Italia adesso è pure ufficiale. Match deciso al minuto 120 da un gol di Coda. Ecco contro chi giocheranno i giallorossi.

Si è da poco concluso il sedicesimo finale di Coppa Italia che vedeva interessata e anche molto la Roma di José Mourinho, che inizierà a giocare questa manifestazione dai quarti di finale. Sì, in programma nel primo pomeriggio di oggi c’era Cremonese-Cittadella.

La vincente del match, così come da tabellone della competizione nazionale, si sarebbe regalata appunto la gita allo stadio Olimpico, visto che fino alle semifinali si gioca a gara secca. E ad affrontare il club giallorosso sarà la Cremonese di Stroppa. Sì, proprio la squadra che lo scorso primo febbraio ha buttato fuori dalla manifestazione (1-2 il finale all’Olimpico) la squadra di Mourinho.

Incubo Roma, ancora la Cremonese

L’occasione per prendersi una rivincita, se così si può chiamare, contro una formazione di Serie B, che ha da poco anche cambiato allenatore dopo un avvio un po’ così: via Ballardini, dentro l’ex tecnico del Monza. Qualche segnale di ripresa c’è stato.

Intanto oggi come detto è arrivata questa vittoria per 2-1, match sbloccato da Bertolacci nel secondo tempo. Poco dopo il vantaggio il Cittadella è rimasto in dieci uomini per via dell’espulsione di Frare ma ha comunque trovato il gol del pari al minuto 83 con Vita. Rete decisiva di Coda al minuto 120, un attaccante che per la Serie B è un lusso. Adesso per i lombardi questo nuovo viaggio a Roma nei prossimi mesi. Il finale però deve essere diverso dall’ultimo confronto che c’è stato.