Dalla Roma al Milan: rifiuto immediato

Calciomercato Roma, il giocatore è stato offerto al Milan ma la risposta è già arrivata. Pinto rimane quindi in corsa

Tra i tanti nomi circolati negli ultimi giorni e nelle ultime settimane come possibili innesti della Roma in difesa, si è parlato anche di Jerome Boateng, ex Lione, dallo scorso giugno senza contratto. Il giocatore, 35 anni, con un illustre passato al Bayern Monaco, è ancora alla ricerca di una sistemazione per la prossima stagione. E secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.it sarebbe stato offerta al Milan, visto che anche i rossoneri, per via dei continui infortuni, hanno dei problemi nel reparto arretrato.

Una situazione che però non scalda la società milanese. Niente da fare: una risposta sarebbe già arrivata e sarebbe stata “no, grazie”. Non interessa il profilo dell’esperto difensore, e il Milan non sarebbe intenzionato a reperire un elemento svincolato. Si arriverà a gennaio in questo modo.

La risposta di Boateng al Milan

Questo pensiero a quanto pare ce lo ha pure Tiago Pinto, che però vista la situazione relativa a Smalling, forse di innesti dietro ne potrebbe piazzare un paio. Uno magari pagando il cartellino o chiedendolo in prestito, un altro invece potrebbe arrivare a parametro zero. E Boateng è sul mercato. Certo, la carta d’identità non è freschissima, ma è pur sempre un giocatore che un aiuto, forse, lo potrebbe dare.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quali saranno le mosse della Roma. Mosse che così come vi abbiamo raccontato prima non dovrebbero riguardare Dragusin, difensore del Genoa, che secondo quanto riferito dalla madre dello stesso come sogno ha quello di andare a giocare in Premier League. E il Newcastle, sappiamo, lo ha messo nel mirino e potrebbe tentare l’affondo nel prossimo mese di gennaio.