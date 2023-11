Bye Bye Roma, ha scelto i bianconeri per coronare quel sogno che aveva da bambino. L’intervista alla madre lascio poco spazio ai dubbi

Saremo ripetitivi, ma è la verità: la Roma a gennaio ha bisogno di un difensore anche perché adesso non si conosce nemmeno quello che potrebbe essere il futuro di Smalling: oggi alcuni quotidiani in edicola hanno evidenziato un certo “malessere” giallorosso per il momento dell’inglese. Che potrebbe anche rivedersi a dicembre, a quanto pare, ma che a gennaio potrebbe anche trovare in sintonia con il club una via d’uscita.

Sotto questo aspetto seguiremo la vicenda e vi terremo aggiornati, ovviamente. E cercheremo anche di capire com’è la situazione dentro la Roma che è alla ricerca di qualcuno per completare il reparto. Oltre i due nomi che del Chelsea (Sarr e Chalobah), e anche quello di Solet, nei giorni scorsi è venuto fuori anche il nome del difensore del Genoa, ex Juventus, Dragusin. Ma a quanto pare la madre ha svelato l’intenzione del figlio.

Calciomercato Roma, Dragusin vuole il Newcastle

In un’intervista rilasciata ad as.ro, la madre di Dragusin ha spiegato a chiare lettere che il sogno del figlio è quello un giorno di andare a giocare in Premier League. Un sogno che lo accompagna fin da bambino e che potrebbe anche diventare realtà visto che sulle sue tracce da un poco di tempo c’è anche il Newcastle.

Sì, la squadra di Howe, in piena lotta di nuovo per un piazzamento alla prossima Champions League, segue da vicino l’evolversi delle prestazioni del difensore rumeno, e potrebbe anche prenderlo nel prossimo mese di gennaio. Il Genoa per il momento ha sparato alto, si parla di una cifra h va dai 30 ai 40 milioni di euro. Ma se Dragusin dovesse mantenere questo livello di prestazioni allora i bianconeri d’Oltremanica potrebbero senza dubbio metterla sul piatto questa somma. E la Roma? La Roma sarebbe costretta a virare verso altri lidi.