Addio Roma: scippo a zero Barcellona

Il Barcellona sull’argentino della Roma: dalla Spagna tentati dal colpo a zero, al momento. Ma non sono esclusi colpi di scena la prossima estate

Lo vogliono prendere a parametro zero. Sfruttando quel suo contratto che scade per il momento nel 2025. Un contratto che la Roma potrebbe anche rinnovare da qui alla chiusura dell’accordo, ma quando di mezzo c’è il Barcellona le cose si possono complicare per tutti. Vedremo quello che succederà nel futuro, adesso c’è la notizia che arriva dalla Spagna e che mette in evidenza una cosa assai importante.

Il Barcellona – secondo le informazioni che sono state riportate da elfutbolero.es avrebbe messo nel mirino Leandro Paredes, centrocampista giallorosso arrivato in estate a titolo definitivo dal Psg per 2,5milioni di euro più eventuali bonus. Il profilo del Campione del Mondo piace al tecnico dei catalani Xavi che lo vorrebbe avere in rosa, si legge. Anche se a determinate condizioni.

Calciomercato Roma, il Barcellona su Paredes

Per il momento infatti non si parla di un acquisto per la prossima estate, ma di un’attesa fino al 30 giugno del 2025 per prendere il centrocampista a parametro zero. Rimane comunque alquanto improbabile, oggettivamente, questa cosa: se il Barcellona ha bisogno di Paredes potrebbe anche presentarsi da Pinto con un bell’assegno da staccare per mettere in difficoltà la dirigenza giallorossa. Vedremo.

Rimane comunque il fatto dell’interesse, e pensiamo che su questo visto anche l’impatto avuto con la Roma in questa stagione non ci possono essere dubbi. Paredes – domani squalificato – è un uomo che sta dimostrando ancora di avere molto da dare. Geometrie e livello tecnico importante sono le sue caratteristiche migliori. Cose che al Barcellona, per indole, piacciono davvero molto.