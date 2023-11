Mourinho, il futuro in nove punti: c’è anche Tiago Pinto

Mourinho, il suo futuro e anche quello di Pinto non si conoscono: tutto in nove punti. Ma del domani non c’è davvero certezza

Solo il presente. Del domani non c’è certezza. Domani la Roma gioca contro il Lecce all’Olimpico e poi ha l’Europa League e poi ha, soprattutto, il derby domenica prossima contro la Lazio. Una settimana di fuoco per Mourinho e per la sua squadra, che devono mettersi immediatamente alle spalle la sconfitta contro l’Inter dello scorso weekend. Il futuro della stagione in nove punti, quelli che i giallorossi devono fare nei prossimi tre match.

Tante le critiche arrivate in settimana: e magari oggi in conferenza stampa (alle 13, la potrete seguire con noi in diretta) lo Special One qualche sassolino dalla scarpa se lo potrebbe levare. Vedremo quello che succederà, quali saranno le sue parole, e soprattutto se ci saranno delle novità sulla formazione che potrebbe scendere in campo domani dal primo minuto, visto che Renato Sanches e Dybala sono recuperati e c’è la tentazione del secondo titolare.

Mourinho, ecco la situazione

Intanto il Corriere dello Sport in edicola questa mattina sottolinea un fatto importante: il gruppo a Trigoria è unito, come non mai, pronto a mettersi tutto alle spalle e a riprendere il proprio cammino. La cosa più importante che viene fuori è che si pensa solamente al presente. E questo si può interpretare in diversi modi visto che il presente, appunto, dice che sia Mourinho sia Tiago Pinto sono in scadenza di contratto e che di novità per quanto riguarda i loro accordi non ce ne stanno. Insomma, si naviga decisamente a vista.

Tutto dipenderà, almeno questa è la sensazione al momento, da come la Roma riuscirà a chiudere questa stagione: una qualificazione alla prossima Champions League, che è il reale obiettivo della squadra, metterebbe al sicuro molte cose. Dalla permanenza di Dybala, ad esempio, a quella di Lukaku che potrebbe essere assai più vicina. E poi ci sarebbe la possibilità in caso di addio di Mou (che molti danno per certo, purtroppo) un allenatore di assoluto livello che, con la sicurezza di giocare nella massima competizione europea non avrebbe remore ad accettare. Insomma, tutto pasa da lì. Ma ci sarà tempo per parlarne.